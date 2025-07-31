Бизнес пишет СМС

Бизнес возвращается к СМС-сервисам, об этом рассказали опрошенные “Ъ FM” эксперты. Причиной тому — массовые отключения мобильного интернета в стране. Власти стали активно блокировать подключение к сетям 4G и LTE в мае. Тогда перед Днем Победы глушили сигнал в Москве, области и регионах Центрального федерального округа. Позже мобильный интернет отключали в регионах на Урале и за ним. Как с этим справляются онлайн-сервисы? Подробности — у Стаса Крючкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Whoosh запустил аренду электросамокатов по СМС. Теперь такая услуга доступна в городах, где отключают интернет регулярно, например, Волгоград, Воронеже, Ижевске и Краснодаре. Проект запущен в пилотном режиме, а сама функция остается исключительно запасной, уточняют в сервисе. Для поездки нужно заранее привязать свой номер телефона к аккаунту в приложении. После этого, когда мобильный интернет будет недоступен, можно просто отправить на специальный номер сообщение, рассказал представитель компании Денис Балакирев: «Для того чтобы начать поездку, необходимо подойти к электросамокату, отправить на специальный номер СМС со словом "Старт" и номером самоката, который вы хотите взять в аренду. В ее конце необходимо припарковать СИМ, поставить его так, чтобы он никому не мешал, и опять-таки отправить на специальный номер слово "Стоп" с номером электросамоката. В первую очередь мы говорим о тех регионах, где проблемы с мобильным интернетом наиболее ощутимы. Это, в частности, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, Тюмень, Омск».

Власти рекомендуют при отключении мобильных данных использовать проводной интернет и заранее планировать маршруты с помощью офлайн-карт, пишет РБК. При сбоях невозможными становятся оплата через терминалы или перевод денег, определение геолокации, вызов такси, получение заказов и другие привычные услуги. Телеком-аналитик Алексей Бойко полагает, что бизнес чаще будет возвращаться к использованию СМС для продолжения своей деятельности: «Практически любые модули поддерживают СМС наряду с поддержкой IoT. Конечно, это можно использовать только как некое паллиативное решение там, где требуется передавать минималистичные объемы информации, буквально что-то вроде "да", "нет", какой-то номер.

Возвращаемся к истокам. Нетрудно предположить, что бизнес будет там, где это в принципе возможно, дорабатывать софт».

Основатель компании Mr. Doors Максим Валецкий рассказывает, что СМС-рассылки всегда оставались самым надежным способом коммуникации с клиентом: «Если ты точно хочешь, чтобы уведомление, допустим, о доставке или установке дошло до заказчика, то это единственный вариант для того, чтобы быть уверенным, что его получат. Все-таки в мессенджерах может быть что-то заблокировано, может сорваться интернет.

То, что касается подтверждения действий, то СМС — это недорогое удовольствие, мы не видим здесь каких-то серьезных дополнительных расходов для бизнеса».

Между тем на фоне частых блокировок власти Орловской области обсуждают с операторами мобильной связи пересмотр тарифов для населения: качество упало, и люди жалуются, рассказал губернатор Андрей Клычков.

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Стас Крючков, Дарья Мурыгина