Жители регионов России столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. О неполадках в работе практически всех операторов сообщают жители Екатеринбурга и Новоуральска, Тюменской области и Алтайского края. По данным сервиса Downdetector, за сутки поступило более 3 тыс. обращений. Аналогичная ситуация в Красноярске. Перебои с мобильной связью и интернетом начались там 26 июля и продолжаются третий день. Один из жителей Красноярска рассказал “Ъ FM”, что отсутствие интернета особенно тяжело сказывается на людях с хроническими заболеваниями. Не работают инсулиновые помпы и глюкозные мониторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Операторы объясняют сбои «причинами, не зависящими от них». На этом фоне власти города пообещали запустить бесплатный Wi-Fi в общественных местах. “Ъ FM” поговорил с жителями городов, где наблюдаются перебои с интернетом:

Жительница Новоуральска Светлана: «С 25 июля нет связи. Написали операторам, но они ничего сделать не могут. Работает только домашний Wi-Fi. Если выходим на улицу, интернета нет, никакие сервисы проверить не можем». Житель Красноярска Евгений: «В принципе ни один оператор сегодня не работает. Люди передают, что в 2G за городом вроде как что-то есть. Работа такси парализована, я вам как водитель такси говорю. Клиенты не могут вызвать машину, потому что мы стоим без связи». Жительница Екатеринбурга Елена: «Вчера примерно с 23:00 до 00:00 стабильно происходили неполадки в работе интернета, а точнее мы не могли зайти в социальные сети, ребенок не мог играть в интернете, невозможно было пользоваться браузером. Периодически интернет как-то начинал работать, но потом снова тормозил. Наш домашний провайдер — "Ростелеком"».

Июль стал рекордным месяцем по числу отключений мобильного интернета. Проект «На связи» зафиксировал перебои в 77 регионах, в том числе в Приморье, Сахалине и на Камчатке. На этом фоне операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранить доступ к «критически важным» сервисам во время блокировок. Речь идет о «Госуслугах», банковских приложениях и каналах экстренного оповещения.

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Валерия Калинина