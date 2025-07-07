Россияне потеряли связь

Отсутствие связи, невозможность расплатиться картой и вызвать такси. Отключения интернета в последнюю неделю затронули больше половины российских регионов. Всего за июнь было зафиксировано 655 инцидентов разного масштаба. Как отмечается в исследовании проекта «На связи», шатдауны коснулись пользователей и домашнего, и мобильного интернета. В июне абоненты жаловались на проблемы с сетью в регионах, где ограничений прежде не фиксировали: в Северной Осетии, Удмуртии, Владимирской и Тюменской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Перебои в работе мобильного интернета фиксировали и жители Московского региона. “Ъ FM” поговорил с пострадавшими из разных городов:

Олеся из Тулы: «В Туле просто нет мобильного интернета, невозможно ни оплатить что-то, ни заказать такси. При этом сеть показывает LTE, но она не работает. Ничего не прогружается, не приходят никакие уведомления. Есть некая альтернатива в виде Wi-Fi. Дома, в кафе или в коворкинге он работает достаточно стабильно. Но если вы оказались на улице, можно пользоваться только сотовой связью для звонков и старых добрых текстовых сообщений. Сегодня, кстати, удивительно, но в Туле есть мобильный интернет. Пришло сообщение где-то в 06:00 об отмене опасности атаки БПЛА, и он заработал, мне кажется, на моей памяти первый раз за последние две недели». Мария из Санкт-Петербурга: «Моя подруга работает на Крестовском острове. Не было абсолютно никакого интернета у работников, не было Wi-Fi, который работал бы на точке, он тоже отключился. Не проходила оплата безналичным расчетом, они даже не смогли закрыть смену. Еще один мой друг работает в "Яндекс Доставке". Вчера он был в районе Кировского завода, были проблемы с тем, чтобы доставить заказы, потому что не ловил интернет, не было связи с заказчиками». Екатерина из Москвы: «Совершенно не грузится Telegram. Я замечаю, что, например, уведомления ночью не приходят на телефон и ноутбук. Достаточно грустная ситуация. Хотелось бы, чтобы она быстрее разрешилась, все восстановилось и пришло в норму».

О снижении уровня сигнала сотовой связи на прошлой неделе официально сообщали власти сразу нескольких регионов. В Ленинградской области из-за угрозы атак беспилотников пообещали снизить качество мобильной связи в ближайшее время, об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко. Что в такой ситуации может сделать бизнес?

Возможностей для этого немного, говорит консультант по интернет-безопасности в Positive Technologies Алексей Лукацкий: «В первую очередь я бы сейчас начал просто по-другому думать о подключении к интернету, потому что если в мае у нас было 69 преднамеренных отключений, то в июне уже 655, это практически десятикратный рост. Это превращается в некую норму жизни, поэтому должно быть как минимум два подключения: основное и резервное.

Если мы используем, например, для кассовых терминалов мобильный интернет, то сейчас мы должны либо в обязательном порядке как резервный канал подключать Wi-Fi, либо делать Wi-Fi основным каналом подключения. Это самое очевидное и правильное, что сейчас российский бизнес может сделать, потому в ближайший год или больше такие отключения будут происходить все чаще и чаще».

Как сообщал “Ъ” в конце июня, бизнесмены из Удмуртии активно жаловались на большие убытки из-за отключений мобильного интернета. Эксперты оценивали среднее падение выручки из-за подобных случаев в 30-40%. Тем временем в Саратовской области власти заявили, что не собираются компенсировать бизнесу потери от перебоев в работе мобильной связи.

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Ульяна Горелова