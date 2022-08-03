Закупки госкомпаний потеряли видимость

Как выяснил “Ъ”, антисанкционное закрытие данных о части закупок госкомпаний сильно исказило статистику по ним — теперь всех сведений не видит даже Минфин. В результате из опубликованного ведомством мониторинга закупок за первое полугодие 2022-го следует, что у госкомпаний их объем провалился более чем вдвое. В реальности же данные о половине таких закупок просто оказались временно невидимы для государства. В Минфине, впрочем, обещают выправить ситуацию и вернуть эти сведения в закрытый контур системы мониторинга — но только с апреля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам полугодия в Минфине остались в неведении относительно части закупок госкомпаний (на фото — замглавы ведомства Алексей Лавров)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По итогам полугодия в Минфине остались в неведении относительно части закупок госкомпаний (на фото — замглавы ведомства Алексей Лавров)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минфин представил итоги закупок государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223) за первое полугодие 2022 года. В стоимостном выражении закупки государства выросли по сравнению с первой половиной 2021 года на 17% — с 4 трлн до 4,7 трлн руб., при этом количество контрактов сократилось — с 1,7 млн до 1,6 млн. Динамика «в деньгах» может объясняться ростом закупочных цен на фоне высокой инфляции, а также развитием тенденции на укрупнение лотов в госзаказе (см. “Ъ” от 3 ноября 2020 года). Неконкурентные закупки у единственного поставщика также выросли в стоимостном объеме (с 0,7 трлн до 1 трлн руб.), их количество осталось практически неизменным. При этом мониторинг Минфина фиксирует рост несостоявшихся закупок как в количественном (на 2%), так и в стоимостном (на 19%) объеме, что, как сказано, свидетельствует о срыве «отдельных относительно дорогостоящих закупок».

В целом Минфин отмечает стабильное функционирование контрактной системы в новых условиях, чему способствовали пакеты антисанкционных мер поддержки. Речь идет, например, о возможности до 2023 года вносить существенные изменения в заключенные контракты по решению правительства, региональных или муниципальных органов власти, а также определять единственного поставщика для обеспечения любых нужд.

При этом, как выяснил “Ъ”, часть антисанкционных поправок исказила статистику о закупках. Из-за риска распространения санкций подсанкционные госкомпании получили возможность засекретить данные о своих закупках и не публиковать их в Единой информационной системе в сфере госзакупок (ЕИС). В результате опубликованный мониторинг Минфина зафиксировал неожиданный результат — резкий спад объемов закупок госАО в первом полугодии, с 11,5 трлн до 5,5 трлн руб. (минус 53%). При этом число договоров за этот срок изменилось незначительно — 790 тыс. в 2022-м против 806 тыс. годом ранее (то есть средний размер лота уменьшился).

Сокращение госкомпаниями объемов контрактации может объясняться неопределенностью на рынке и отказом от закупок. Однако доступные в ЕИС данные показывают, что при росте количества расторгнутых контрактов их объемы снижались и составили всего 35 млрд руб. В реальности же, как поясняет эксперт «Контур.Торгов» Василий Данильчик, большая часть закупок перешла в разряд закрытых, из-за чего статистика по закупкам не вполне показательна.

В Минфине “Ъ” подтвердили, что часть закупок проводится без использования ЕИС и потому данные о них отсутствуют. «Не все заказчики по ФЗ-223 вышли из ЕИС, а только те, в отношении которых введены санкции. Дополнительно имеется отчетность о договорах (часть 19 статьи 4), но она не содержит детальной информации, кроме информации о заключении договора и достижении квот закупок отечественной продукции»,— пояснили в ведомстве.

С 1 апреля 2023 года Минфин обещает вернуть все выпавшие закупки в закрытый контур ЕИС, что позволит проводить мониторинг — такие изменения в ФЗ-223 уже приняты в рамках 104-ФЗ от 16 апреля 2022 года. Пока же Минфин не может назвать объема выпавших закупок госАО. Корпорация МСП, ответственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса, сообщала о потере данных о закупках по 900 крупнейшим госАО. Отметим, что такое точечное закрытие данных государством (в частности, ранее таможня закрыла данные о внешней торговле, а Минфин — о расходах бюджета) в перспективе несет риски для эффективности госуправления (см. “Ъ” от 25 июля).

Диана Галиева