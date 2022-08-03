Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Закупки госкомпаний потеряли видимость

Закрытие данных лишило мониторинг Минфина релевантности

Как выяснил “Ъ”, антисанкционное закрытие данных о части закупок госкомпаний сильно исказило статистику по ним — теперь всех сведений не видит даже Минфин. В результате из опубликованного ведомством мониторинга закупок за первое полугодие 2022-го следует, что у госкомпаний их объем провалился более чем вдвое. В реальности же данные о половине таких закупок просто оказались временно невидимы для государства. В Минфине, впрочем, обещают выправить ситуацию и вернуть эти сведения в закрытый контур системы мониторинга — но только с апреля 2023 года.

По итогам полугодия в Минфине остались в неведении относительно части закупок госкомпаний (на фото — замглавы ведомства Алексей Лавров)

По итогам полугодия в Минфине остались в неведении относительно части закупок госкомпаний (на фото — замглавы ведомства Алексей Лавров)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам полугодия в Минфине остались в неведении относительно части закупок госкомпаний (на фото — замглавы ведомства Алексей Лавров)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минфин представил итоги закупок государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223) за первое полугодие 2022 года. В стоимостном выражении закупки государства выросли по сравнению с первой половиной 2021 года на 17% — с 4 трлн до 4,7 трлн руб., при этом количество контрактов сократилось — с 1,7 млн до 1,6 млн. Динамика «в деньгах» может объясняться ростом закупочных цен на фоне высокой инфляции, а также развитием тенденции на укрупнение лотов в госзаказе (см. “Ъ” от 3 ноября 2020 года). Неконкурентные закупки у единственного поставщика также выросли в стоимостном объеме (с 0,7 трлн до 1 трлн руб.), их количество осталось практически неизменным. При этом мониторинг Минфина фиксирует рост несостоявшихся закупок как в количественном (на 2%), так и в стоимостном (на 19%) объеме, что, как сказано, свидетельствует о срыве «отдельных относительно дорогостоящих закупок».

В целом Минфин отмечает стабильное функционирование контрактной системы в новых условиях, чему способствовали пакеты антисанкционных мер поддержки. Речь идет, например, о возможности до 2023 года вносить существенные изменения в заключенные контракты по решению правительства, региональных или муниципальных органов власти, а также определять единственного поставщика для обеспечения любых нужд.

При этом, как выяснил “Ъ”, часть антисанкционных поправок исказила статистику о закупках. Из-за риска распространения санкций подсанкционные госкомпании получили возможность засекретить данные о своих закупках и не публиковать их в Единой информационной системе в сфере госзакупок (ЕИС). В результате опубликованный мониторинг Минфина зафиксировал неожиданный результат — резкий спад объемов закупок госАО в первом полугодии, с 11,5 трлн до 5,5 трлн руб. (минус 53%). При этом число договоров за этот срок изменилось незначительно — 790 тыс. в 2022-м против 806 тыс. годом ранее (то есть средний размер лота уменьшился).

Сокращение госкомпаниями объемов контрактации может объясняться неопределенностью на рынке и отказом от закупок. Однако доступные в ЕИС данные показывают, что при росте количества расторгнутых контрактов их объемы снижались и составили всего 35 млрд руб. В реальности же, как поясняет эксперт «Контур.Торгов» Василий Данильчик, большая часть закупок перешла в разряд закрытых, из-за чего статистика по закупкам не вполне показательна.

В Минфине “Ъ” подтвердили, что часть закупок проводится без использования ЕИС и потому данные о них отсутствуют. «Не все заказчики по ФЗ-223 вышли из ЕИС, а только те, в отношении которых введены санкции. Дополнительно имеется отчетность о договорах (часть 19 статьи 4), но она не содержит детальной информации, кроме информации о заключении договора и достижении квот закупок отечественной продукции»,— пояснили в ведомстве.

С 1 апреля 2023 года Минфин обещает вернуть все выпавшие закупки в закрытый контур ЕИС, что позволит проводить мониторинг — такие изменения в ФЗ-223 уже приняты в рамках 104-ФЗ от 16 апреля 2022 года. Пока же Минфин не может назвать объема выпавших закупок госАО. Корпорация МСП, ответственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса, сообщала о потере данных о закупках по 900 крупнейшим госАО. Отметим, что такое точечное закрытие данных государством (в частности, ранее таможня закрыла данные о внешней торговле, а Минфин — о расходах бюджета) в перспективе несет риски для эффективности госуправления (см. “Ъ” от 25 июля).

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...