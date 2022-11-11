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Коммерсантъ FM
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Приобретенному верить

Госкомпании тайно вернутся к закупкам у малого бизнеса

Минфин продолжает приводить закупочное законодательство в соответствие санкционным послаблениям, сделанным для госкомпаний. Так, ведомство предлагает вернуть с 2023 года квоты для подсанкционных госАО на закупки у малого и среднего бизнеса, но при этом облегчить выполнение этих требований, сняв обязательства по прямым закупкам, и закрепить отчетность о выполнении требований в закрытой части ЕИС. Достижению квот будет способствовать и возможность госкомпаний выращивать себе поставщиков из числа МСП — эта программа заработает уже завтра.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, учитывающий изменения правил закупок в связи с антисанкционными мерами правительства. Документ среди прочего предусматривает возможности изменения существенных условий госконтрактов не только для стройотрасли, но и для геологоразведки. Ключевые же его нормы связаны с условиями выполнения подсанкционными госАО требований о минимальной доле закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С одной стороны, такие закупки — один из ключевых инструментов господдержки сектора за счет гарантированного спроса, с другой — риск распространения «санкционного заражения» поставил эту работу на паузу.

До этого Белый дом поэтапно наращивал требования к госАО по поддержке МСП. Если в прошлом году квоты должны были выполнять 1,8 тыс. госАО, то с 2022 года — все. Порог закупок у МСП составляет минимум 25% всех закупок — из них 20% должны обеспечить спецторги только у МСП. С введением санкций попавшие под них госАО перестали отчитываться в Единой информационной системе в сфере закупок — а засекреченные сделки не учитываются в квотах МСП, и данные о них были утеряны. По расчетам Корпорации МСП, информацию о закупках в ЕИС из-за санкций не размещают более 900 крупнейших заказчиков, которые в прошлом году закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн руб. «Это огромный рынок сбыта для малого и среднего бизнеса — почти половина от всего объема закупок у МСП по 223-ФЗ. И нам крайне важно, особенно в нынешних условиях, его сохранить и поддержать наш малый бизнес. В итоге удалось его отстоять»,— отмечает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В сохранении квоты заинтересованы и сами заказчики, поскольку ее несоблюдение предполагает их перевод из-под правил 223-ФЗ (о закупках госкомпаний) под более жесткие нормы 44-ФЗ (о госзакупках).

Правительство уже приняло меры, чтобы вернуть контроль за санкционным сектором с апреля 2023 года — хотя и в непубличной части ЕИС (см. “Ъ” от 10 ноября). Проект Минфина возвращает с января 2023 года и прежние обязательства госАО по закупкам у МСП. Госкомпаниям обещаны послабления — выполнить нужно лишь общую квоту в 25%, требования о спецторгах отменены. По мнению Минфина, это даст заказчикам «гибкую возможность достижения минимального объема закупок как путем осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, так и путем установления требования к поставщикам привлекать субъектов МСП в качестве субподрядчиков».

В выполнении квоты госкомпаниям поможет и программа выращивания поставщиков из числа МСП. Вчера правительство утвердило постановление, предусматривающие право госАО оказывать малому бизнесу финансовую, правовую, методическую и иную поддержку, чтобы увеличить число квалифицированных поставщиков. Потребность в программе ранее объяснялась тем, что продукция МСП часто не соответствует требованиям заказчиков (см. “Ъ” от 19 января и 26 мая). ГосАО смогут сами разрабатывать и утверждать программу, определять номенклатуру необходимых им товаров и услуг, а также установить требования для учета отраслевой специфики. Отбирать участников заказчики смогут на цифровой платформе МСП.РФ или на собственном сервисе. После отбора формируется индивидуальная карта развития поставщика и оказания ему мер поддержки. ГосАО смогут заключать офсетные договоры с МСП: последние инвестируют в производство (собственные средства, в том числе заемные) в обмен на гарантии спроса на продукцию. «Такие договоры дают бизнесу понятный горизонт планирования, создавая для него гарантированный рынок сбыта»,— считает Александр Исаевич.

В рамках пилотных программ по выращиванию поставщиков на цифровой платформе МСП.РФ принимают участие 27 крупнейших заказчиков (более 1,2 тыс. номенклатурных позиций), в том числе определены более 100 номенклатурных позиций для заключения офсетных договоров. Всего подано 127 заявок от 59 субъектов МСП из 26 регионов. «Малый бизнес, который примет участие в программе, получит возможность для существенного роста, так как у него будет четкий ориентир и рынок сбыта. Заказчик в необходимом объеме обеспечивается продукцией отечественного поставщика. Государство, в свою очередь, решает задачи технологического развития целых отраслей, импортозамещения, получает налоги и новые рабочие места»,— считает замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова.

Диана Галиева

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