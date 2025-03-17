Малые закупки ждет большая реформа

Минфин приступил к реформе закупок малого объема — ранее в ведомстве признавали, что при совокупном размере свыше 1 трлн руб. в год такие поставки пока не поддаются качественной оценке. Согласно подготовленному законопроекту, с 2026 года правительство переведет все малые закупки в электронный вид, создаст общие правила их проведения и сформирует единый каталог конкретных товаров. Это позволит стандартизировать наименования товаров для их автоматического сопоставления и выбора лучших по цене предложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин введет единые правила проведения закупок малого объема (ЗМО) для государственных нужд. Это поставки стоимостью до 600 тыс. руб. (при условии, что их суммарный годовой объем — не более 10% от всех закупок заказчика). Соответствующий проект поправок к закону о контрактной системе (44-ФЗ) ведомство разместило на regulation.gov.ru. Поясним, закупки малого объема нужны для оперативного удовлетворения неотложных потребностей чиновников — например, в канцелярских принадлежностях, картриджах, офисной мебели или запасных частях. Заказчики при таких контрактах не обязаны обосновывать их цену и учитывать требования об обязательных закупках у малого бизнеса и о приоритете российской продукции.

Несмотря на невысокую стоимость ЗМО, их объем оценивается на уровне 1,2 трлн руб. в год. Всего уже заключено около 20 млн контрактов по таким поставкам — они обрабатываются вручную, поскольку этот сегмент не цифровизирован.

Из-за отсутствия централизованного учета оценить их структуру невозможно: ЗМО выведены из-под действия федерального правового регулирования. Кроме заключения контракта существует еще один способ провести ЗМО — так называемые закупки «с полки» с использованием электронных площадок, аккредитованных Минфином. Для них стоимостной потолок выше — до 5 млн руб. В Минфине намереваются автоматизировать процесс всех ЗМО.

Напомним, в 2024 году правительство утвердило концепцию развития малых закупок: была поставлена задача перевести их электронный вид, а случаи ЗМО с бумажным документооборотом сделать возможными при сумме не выше 100 тыс. руб. и годовом объеме до 2 млн руб. (см. “Ъ” от 2 июля 2024 года). Предложенные поправки подготовлены в развитие этой концепции.

Они предусматривают создание единого каталога конкретных товаров, который станет основой для проведения малых закупок. Правительство определит федеральный орган, ответственный за его формирование и ведение. Задача каталога — стандартизировать наименования товаров и услуг и облегчить сопоставление предложений. В июле 2025 года ведомства начнут формировать каталог, к апрелю 2026 года — определят информсистемы для проведения ЗМО, в июле 2026 года — подключат их к единой информсистеме в сфере закупок.

По замыслу властей малые закупки будут проводиться в электронных магазинах. Участники будут размещать предложения заранее, а заказчики — выбирать лучшие по цене.

Участники смогут улучшить свои ценовые предложения в течение ограниченного времени — 3, 6 или 24 часов после размещения извещения (на усмотрение заказчика). Предполагается, что такой подход сократит сроки закупок, снизит стоимость контрактов и административные издержки. Законопроект отменяет требование обеспечения исполнения контракта в рамках малых закупок. Это снизит финансовую нагрузку и на поставщиков и упростит их участие в торгах.

Согласно поправкам, операторы электронных площадок освобождаются от обязанности заключать соглашения с Минфином и ФАС, но в 2026 году им придется пройти отбор на соответствие обновленным требованиям. Они касаются безопасности данных, устойчивости работы платформы и расширенного функционала для ЗМО: площадки должны предусмотреть возможности предварительного размещения предложений, их автоматической обработки и формирования трех лучших заявок по наименьшей цене. В случае принятия проекта Минфина изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Диана Галиева