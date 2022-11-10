Казенной торговле возвращают видимость

Белый дом утвердил постановление, регламентирующее доступ к закрытой части единой информационной системы в сфере закупок, где будут собраны данные о «санкционных» закупках госкомпаний. Разрешив госАО не отчитываться о контрактах из-за рисков распространения санкций, государство потеряло данные о половине таких закупок (около 5 трлн руб. за полгода при годовом объеме в 22 трлн руб.). С апреля 2023 года эти данные станут вновь доступны регуляторам и контролерам, а до тех пор правительство намерено добиться от госАО отчетности о расходах директивно. Впрочем, возвращение прозрачности госзаказу не решает проблем монополизации этого рынка — послабления для неконкурентных закупок продлены на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курирующий в Минфине закупки госАО замминистра Алексей Лавров разработал способ вернуть их в зону внимания Белого дома — но не в область открытости и конкуренции

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Курирующий в Минфине закупки госАО замминистра Алексей Лавров разработал способ вернуть их в зону внимания Белого дома — но не в область открытости и конкуренции

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Белый дом опубликовал новое постановление по вопросам закупок государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223). Постановление от 31 октября 2022 года №1946 вносит массовые технические правки в правила ведения реестра контрактов. Так, с января 2023 года применяются новые условия оформления документов о приемке, вводится необходимость по итогам исполнения контракта указывать сумму требований об уплате неустоек и штрафов при их наличии, исключаются проверки отдельных реквизитов. Кроме того, скорректированы правила оценки заявок участников и сокращен срок расчетов поставщика за товары и услуги, оказанные субподрядчиками из числа субъектов малого бизнеса или социальных некоммерческих организаций.

Одновременно постановление определяет доступ регуляторов и контролеров к данным закрытого контура ЕИС. Напомним, что весной из-за риска «вторичных санкций» госкомпании получили возможность засекретить данные о закупках и не публиковать данные о них в ЕИС. Меры сделали невидимыми эти закупки для государства — объем закупок госАО в открытой части за полгода провалился сразу вдвое. Минфин обещал вернуть видимость выпавшим закупкам. Так, с 1 апреля 2023 года санкционные заказчики обязаны будут размещать информацию о заключенных договорах в реестре договоров ЕИС (104-ФЗ). При этом планы закупок на 2023 год компании уже обязаны размещать в закрытой части ЕИС.

Согласно постановлению правительства, доступ к «информации в ЕИС в сфере закупок, которая не публикуется на официальном сайте», получат Минфин, Федеральное казначейство, ФАС, Счетная палата, Генпрокуратура, главная военная прокуратура и другие органы власти в соответствии с актами президента или правительства. Документ устанавливает разные уровни доступа к закрытой части ЕИС: так, например, сами участники закупок смогут видеть данные и документы, которые они сами разместили.

Доступ к данным о планах госкомпаний по закупкам, а также к аналитике и данным реестра договоров получит Корпорация МСП, ответственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса. По данным корпорации, за девять месяцев 2022 года доля закупок у МСП в рамках 223-ФЗ установила рекорд и составила почти половину (48,5%) от общего объема, или 3 трлн руб. в денежном выражении. Однако эти данные неполные и сравнивать их с предыдущим периодом нельзя: из-за санкционных послаблений данные о закупках по 900 крупнейшим госАО просто потеряны. Де-факто все результаты 2022 года о закупках госкомпаний и выполнении ими требований — например, по закупкам отечественной продукции — нерелевантны.

По данным “Ъ”, в ближайшее время будут изданы директивы правительства, которые обяжут санкционные компании предоставлять в Корпорацию МСП данные по закупкам у малого бизнеса. «ГосАО будут предоставлять информацию об объеме закупок у субъектов МСП ежемесячно и по итогам года»,— рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с прохождением документа в правительстве. Ранее “Ъ” уже сообщал о том, что Минфин попросил скорректировать «закупочные» директивы госкомпаниям в соответствии с новыми требованиями импортозамещения и контрсанкций — отчетность о конкурентных и неконкурентных закупках, о соотношении «вынужденных» закупок у единственного поставщика и неконкурентных в целом должна была восполнить пробелы государства по выпавшим закупкам. Вероятно, в 2023 году правительству удастся вернуть госзаказу прозрачность, однако восстановить масштабы невидимых антисанкционных расходов вряд ли возможно, как и решить проблему концентрации на рынке госзаказа: на днях власти продлили временные нормы, расширившие возможности госзаказчиков закупаться у единственного поставщика.

Диана Галиева