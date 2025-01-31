Березовский ждет перевыборов

Избранная 30 января мэром города-спутника Екатеринбурга Березовского Юлия Маслакова не готова работать в «атмосфере конфликта» и отказалась от должности, утверждает источник “Ъ” в правительстве Свердловской области. В выборах она участвовала как «спарринг-партнер» действующего градоначальника Евгения Писцова, но набрала в три раза больше голосов, чем соперник. Областные власти ищут новую кандидатуру на пост мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Избранная мэром Березовского Юлия Маслакова не будет работать в «атмосфере конфликта» и «отказалась от должности», сообщил “Ъ” источник в правительстве Свердловской области. Теперь в городе должны быть назначены перевыборы. А до этого времени «полноценным главой муниципального округа» остается мэр Евгений Писцов, которого накануне депутаты гордумы отказались поддержать на новый срок, заявил “Ъ” председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Владимир Шауракс.

Березовский муниципальный округ — город-спутник Екатеринбурга (соседствует с Кировским районом облцентра). По данным Свердловскстата, на начало 2024 года там проживали 76,8 тыс. человек. С декабря 2011 года администрацию города возглавлял единоросс Евгений Писцов, в октябре 2024 года у него истек третий срок полномочий.

Градоначальника города Березовского выбирают голосованием в гордуме, где подавляющее большинство принадлежит «Единой России», в которую входит и сам господин Писцов. Он также пользовался поддержкой областного правительства. Выбирать мэра парламентарии могут только из списка кандидатур, одобренных специальной конкурсной комиссией.

В итоге до финального голосования дошли только сам господин Писцов и Юлия Маслакова — начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского и жена личного водителя Евгения Писцова. Госпожа Маслакова получила 17 голосов депутатов, а ее оппонент — только шесть.

Парламентарии объясняли свой поступок негативным отношением к Евгению Писцову и недовольством ситуацией, когда единственным оппонентом оставили «технического» кандидата.

Источник “Ъ” в областном правительстве утверждает, что ключевое влияние на депутатов мог оказать депутат заксобрания Свердловской облдумы Вячеслав Брозовский. Он возглавлял администрацию Березовского в 2004–2010 годах, а после работал заместителем председателя правительства Свердловской области. С 2011 года господин Брозовский является гендиректором группы компаний Brozex. В 2016 и 2021 годах избирался депутатом заксобрания Свердловской области по Верхнепышминскому избирательному округу, в который входит Березовский муниципальный округ. По словам источника, с депутатом сейчас ведутся «консультации».

На фоне новостей об избрании мэром Березовского Юлии Маслаковой в прессе появились сообщения о возможном объединении города с Екатеринбургом, однако источник “Ъ” эту информацию не подтвердил. «Решения принимаются местными думами. Если и можно предположить, что дума Екатеринбурга проголосует за объединение с Березовским, то дума Березовского явно не готова к такому решению»,— пояснил он.

Местный политолог Александр Белоусов сомневается в перспективах Евгения Писцова снова возглавить Березовский: «Иллюзия считать, что раз мэра поддерживают областные власти, то это спасет его от перехода в политическое небытие. Никому не нужны слабые мэры». При этом господин Белоусов считает, что и депутатам не дадут выбрать «своего мэра».

Василий Алексеев, Екатеринбург