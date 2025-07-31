Счетам подключили родительский контроль

С 1 августа подростки смогут открывать банковские счета только с согласия родителей. Прежде дети могли делать это самостоятельно с 14 лет. Теперь, чтобы открыть счет, потребуется письменное согласие законных представителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разъяснил в беседе с “Ъ FM”, как будет работать новая процедура: «Открывать банковские счета можно только с разрешения родителей. Это сделано в связи с тем, что подростки более активно задействованы в дропперские операции: они либо отдавали свои платежные карты, либо впрямую переводили деньги, которые воровали у людей разными способами, преступным элементам. В этих случаях родители даже не знали о том, что их дети занимаются преступными действиями. Поэтому был принят закон, в соответствии с которым теперь они смогут контролировать финансовые операции.

Для того чтобы открыть счет для несовершеннолетнего ребенка, нужно будет обязательно запросить согласие родителей на это.

В то же время придется взять информацию, например, о номере телефона, в общем, каких-то средствах связи, благодаря которым банк может информировать родителя о тех или иных финансовых действиях детей либо людей, которые находятся на попечении».

Исключение составят случаи, когда подросток приобрел полную дееспособность, потому что вступил в брак либо стал официально работать по трудовому договору или заниматься бизнесом. Тем временем банки теперь, кроме прочего, будут автоматически получать сведения о законных представителях клиентов в возрасте от 14 до 18 лет через цифровую платформу ГИС и единую межведомственную систему электронного взаимодействия. Нововведения не окажут значительного влияния на востребованность подростковых банковских продуктов, отметила старший аналитик Frank RG Яна Хромова:

«Подростковый банкинг является переходным от детского к взрослому. У подростков все еще есть ряд ограничений, но они уже становятся полноценными клиентами. Эти ограничения связаны также с законодательством, то есть до достижения совершеннолетия клиентам банка недоступны кредитные продукты. Подростки могут открывать счета, карты и сберегательные продукты. В целом, проникновение банковских продуктов в подростковом сегменте находится на уровне 90%, в детском — около 70%. Я не думаю, что закон существенно повлияет на прирост клиентов в этих категориях, но может несколько снизить их темпы».

Также с 1 августа можно будет отказаться от СМС-рассылок, написав заявление оператору связи. Вступающий в силу закон позволит защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин у себя в Telegram-канале.

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Андрей Дубков