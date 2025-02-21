Дропперы обретают специализацию

Ежемесячно около 80 тыс. россиян вовлекаются в теневую экономику. Речь о так называемых дропперах — владельцах подставных банковских карт и участниках схем по обналичиванию денег. По словам заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой, услугами теневого бизнеса пользуются более 10 млн человек, не только граждан РФ, но и иностранцев. Мошеннический рынок при этом стал значительно моложе, а порог входа снизился. Кто становится современными «теневиками»? Выяснял Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Серые, но, видимо, действенные схемы заработка для сомнительного бизнеса множатся: подростки ищут легкие деньги, участвуя в дропперских трансакциях. Правда, ЦБ не приводит детальной возрастной статистики. Вместе с тем оценки размеров теневого рынка, которые дает регулятор, существенно занижены, ведь дропперство — лишь частный случай среди многочисленных секторов серой экономики, пояснил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Фактически под теневым бизнесом понимается то, что идет мимо кассы государства. Четверть населения, 30 млн граждан, так или иначе в течение года связаны с такого рода вещами. И это необязательно злой умысел. Какие-то товары, в частности, лекарства невозможно официально купить, и людям приходится их заказывать из-за границы. Деньги в таком случае вывести сложновато, приходится обращаться к той же криптовалюте. Вовлечено в это примерно половина трудоспособного населения. Человек, который впервые начинает этим заниматься, с высокой долей вероятности станет жертвой мошенников».

Карты дропперов используют для ставок в нелегальных казино, продажи криптовалюты, оплаты пиратского контента или в обороте запрещенных веществ. Часто выявить такие трансакции сложно, потому что они ничем не отличаются от обычных переводов. Между тем уличенным в них может грозить серьезное наказание, подчеркнул партнер коллегии адвокатов «ФБК-Право» Александр Сотов: «Цифра названа на основании данных финансового мониторинга о количестве тех субъектов, через которых проходили финансовые потоки.

Дропперство — это незаконный оборот платежных средств, такие люди могут быть привлечены как соучастники.

Речь идет об обороте наркотиков или финансовых мошенничествах. Если дроппер понимает, откуда эти деньги, то да, он пособник».

P2P-переводы грозят стать фундаментом теневой экономики страны. О масштабах свидетельствует пример, который приводят в ЦБ: дропперов привозят на автобусах к банковским отделениям, где образуются две очереди: одна для получения карт, другая — для закрытия счетов и вывода денег. Общего правила нет: кто-то становится дроппером из-за денег или по зову души, а кто-то неосознанно, заметил специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Дудков: «Казино, нелегальные сервисы, криптовалюты, трансграничные операции… Достаточно зарегистрировать карточку и предоставить доступ к личному кабинету. Только потом такие люди осознают, что они попались на некую уловку либо в схему.

Организаторы, так называемые дропповоды, получают проценты от того, что привлекли кого-то для того, чтобы разбить какую-то большую сумму, которая не проходит через определенные банковские лимиты».

Услуги подставных владельцев карт зачастую стоят всего несколько тысяч рублей, признают в ЦБ. При этом точек входа на теневой рынок для дропперов достаточно, рассказала гендиректор SafeTech Group Дарья Верестникова: «Такие объявления могут быть где угодно, начиная от домовых чатиков и заканчивая комментариями под какими-нибудь постами знаменитостей и таргетированными сообщениями в Telegram. Часто в них значатся супердоход и работа в офисе, но в итоге речь идет о мошенниках, которые занимаются обзвонами».

Пока от участия в дроп-схемах пытаются отгородить несовершеннолетних и запретить открывать им счета, в самом этом бизнесе уже возникла специализация и даже свои касты: «обнальщики», «заливщики» и «транзитники».

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Станислав Крючков