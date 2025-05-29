Карта на вырост

66% детей в России в возрасте от 6 до 13 лет пользуются банковскими картами. Из экзотики детские банковские продукты превратились в востребованный инструмент финансового воспитания подрастающего поколения. Что банки предлагают юным клиентам — в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Детский банкинг — комплекс банковских сервисов и решений для детей и родителей. Российский рынок финансовых услуг для несовершеннолетних переживает стадию активного роста. Из 21,5 млн несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет 15,8 млн человек пользуются банковскими картами (в возрастной группе 14–17 лет — около 90%, 6–13 лет — 66%). Из 15 млн детей в возрасте от 6 до 13 лет около 5 млн не имеют банковской карты, что дает банкам шанс побороться за этих клиентов, говорится в исследовании Frank RG «Детский банкинг в России 2024».

Банкинг по-взрослому

В 2024 году дети, рожденные в период демографического пика, достигли возраста 7–11 лет, подсчитали аналитики Frank RG. Именно эту группу для банков в компании считают целевой, поясняет проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко, поскольку дети начинают пользоваться картами с 6 лет, при этом уже с 11 лет активно участвуют в выборе карты и банка.

Согласно российскому законодательству, оформить банковскую карту на ребенка можно с шести лет — именно с этого возраста по Гражданскому кодексу РФ дети могут совершать мелкие бытовые покупки.

До 14 лет дети могут пользоваться только дополнительными картами, которые родители выпускают к своему банковскому счету. Валюта карты и срок ее действия будут такими же, как у родительской.

«Механизм открытия детских банковских продуктов имеет свои особенности. Законный представитель ребенка (родитель или опекун) обращается в банк с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. После оформления основного счета к нему выпускается дополнительная карта на имя ребенка. Родитель получает доступ к специальному приложению, в котором может устанавливать лимиты трат, блокировать определенные категории покупок, отслеживать расходы ребенка»,— говорит профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве Надежда Капустина.

Открыть собственный счет в банке и завести личную карту можно только с 14 лет — после получения паспорта, но и тогда потребуется письменное согласие родителей. Полная финансовая самостоятельность наступает только с совершеннолетием. Кроме того, важно уточнить: детская карта может быть только дебетовой. Ни один банк не даст детям доступ к кредитным деньгам.

Исходной точкой развития детского банкинга как отдельного направления Анна Стогниенко называет 2018 год, когда лидеры банковского розничного рынка Сбербанк и Тинькофф-банк (с 2024 года — Т-Банк) выпустили специальные детские карты, а в следующем году появилось первое «детское» приложение от Тинькофф-банка.

«До 2021 года российские банки практически не развивали услуги и продукты для детей в возрасте от 6 до 13 лет, однако за четыре последних года база таких клиентов выросла в четыре раза. Дети для банков — это ключ к их родителям, лояльная клиентура почти с пеленок с вполне взрослыми тратами, а также пользователи с особыми требованиями»,— говорит госпожа Стогниенко.

Если пять лет назад не более 5 банков предлагали отдельные специализированные приложения и услуги для детей, то сегодня их количество составляет около 15, отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. В последние пару лет этот продукт становится стандартным как часть более широкого тренда — развития семейного банкинга, добавляет директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева.

Финансовые игрушки

Сегодня понятие «детский банкинг» включает три основные составляющие: детская карта, мобильное приложение и комплекс образовательно-развлекательного контента и мероприятий для детей. «Основные продукты для детей сегодня — дебетовые карты, вклады и накопительные счета. Они предполагают предоставление отдельного приложения для детей, сочетающего возможности финансовых сервисов и финансового образования»,— рассказывает Виталий Костюкевич.

«Многие банки уже предлагают широкий спектр продуктов и услуг для детей: дебетовые карты и стикеры, специализированные мобильные приложения, счета для трат и накоплений. Кроме того, они предоставляют кешбэк и запускают образовательные проекты по финансовой грамотности.

Для привлечения юных клиентов банки разрабатывают уникальный дизайн карт и стикеров, продумывают отдельную механику в приложениях и постоянно выпускают новые продукты.

Все это делается для того, чтобы заинтересовать ребенка и сформировать лояльность к бренду с раннего возраста»,— говорит начальник управления «Развитие пакетов услуг и подписок» ВТБ Владимир Лавров.

В прошлом году ВТБ выдал более 400 тыс. детских карт, что в три раза превышает показатель 2023 года. Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат у детей лидирует «Супермаркеты» — по ней совершено более 17 млн операций. Далее идет «Транспорт» (5,4 млн трансакций), «Рестораны и кафе» (5,3 млн трансакций), «Товары для дома» (2,2 млн трансакций) и «Развлечения, хобби» (1,1 млн трансакций). По сравнению с 2023 годом количество трансакций по этим категориям увеличилось в среднем в полтора раза.

«Некоторые финансовые организации разработали целые экосистемы для детей, благодаря чему ребенок может не только хранить карманные деньги, но и учиться планировать бюджет, копить на мечту, выполнять финансовые задания от родителей»,— говорит Надежда Капустина.

В Сбербанке, например, для детей в возрасте от 7 до 13 лет есть специальное приложение «СберKids». «Это не взрослый "Сбербанк Онлайн", поэтому ребенку никто не предложит оформить кредит. Это адаптированное к возрасту детей приложение с теми функциями, которые дети могут выполнять в силу возраста: перевести деньги другу, открыть копилку. А еще внутри масса полезных видеоматериалов на тему финансовой грамотности. Они сделаны просто и доступно в формате видеороликов»,— поясняют в пресс-службе банка.

Запросы родителей

Со временем требования взрослых клиентов к детским продуктам растут, говорит Надежда Капустина: «Родители хотят видеть не просто урезанную версию взрослой карты, а полноценный финансовый инструмент». При этом самым частым запросом со стороны родителей, по словам Виталия Костюкевича, является контроль: он включает в себя доступность истории операций ребенка, возможность установить лимиты на сумму операции, переводы, снятие наличных, ограничения по местам использования (игровые сайты, алкогольные магазины и тому подобное), подключить отправку кодов авторизации по операции на номер родителя, дублирование на родительский номер информации об операции в интернет-банке или по карте.

И все-таки главный запрос клиентов, которые открывают карты для своих детей,— это безопасность. «Родители хотят быть уверены, что ребенок не останется без денег на карте, ведь дети более уязвимы и подвержены влиянию извне»,— отмечает Владимир Лавров.

Финансовые продукты для детей — это особая категория предложений, к разработке которых необходимо подходить с большой ответственностью, считает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, уточняя, что важно обеспечить защиту прав и интересов самого ребенка, а также предусмотреть стимулы для родителей, которые хотят обеспечить будущее своим детям.

Перспективы направления

Сегодня у детского банкинга есть много точек роста. «Несмотря на активное развитие рынка детских банковских услуг, у детского банкинга есть еще возможности для развития, которые видятся весьма многообещающими. Тренд на раннее финансовое образование будет только усиливаться, следовательно, банки будут продолжать развивать геймифицированные элементы в своих продуктах, внедрять технологии дополненной реальности для визуализации финансовых концепций. В дальнейшем появятся специализированные инвестиционные продукты для детей с долгосрочным горизонтом планирования, а конкуренция на рынке приведет к расширению функционала и снижению стоимости обслуживания»,— считает Надежда Капустина.

По словам Анны Стогниенко, все ведущие банки из топ-20 разрабатывают специализированные детские продукты. Правда, приложения позволить себе смогут не все. «Скорее всего, в ближайшие годы мы увидим еще не более двух-трех новых детских приложений, поскольку создать и развивать отдельное приложение очень дорого и с точки зрения первоначальных вложений, и с точки зрения последующей поддержки»,— уточняет она.

Развитие детского банкинга становится все более актуальным по нескольким причинам — повышение уровня финансовой грамотности среди молодежи и желание родителей привить своим детям навыки управления деньгами с раннего возраста, говорит Владимир Лавров.

Детский банкинг стоит воспринимать не просто как модное направление, а как стратегическую инвестицию банков в будущих клиентов, уверены участники рынка.

«Финансовые привычки, сформированные в детстве, будут формировать экономическое поведение во взрослой жизни. Банки, которые сумеют выстроить доверительные отношения с юными клиентами сегодня, получат лояльных взрослых клиентов завтра»,— уверена Надежда Капустина.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Юлия Акиньшина