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Владелец сети ортопедических салонов выкупил имущество тамбовского мясокомбината

Петербургский предприниматель, владелец сети ленинградских ортопедических салонов «Кладовая здоровья» Борис Липнер выкупил имущественный комплекс тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"». По итогам торгов в форме публичного предложения с ними заключили договор купли-продажи по цене 40,1 млн руб. при начальной 44,5 млн. Об этом сообщил организатор тендера ООО «РЛМ-Петербург».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, Борис Липнер зарегистрирован как ИП в августе 2015 года в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Он является единственным владельцем или соучредителем девяти компаний: ООО «КИК» (аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью), ООО «Кладовая здоровья», ООО «КЗ СПБ» и ООО «КЗ-Р» (розничная торговля лекарствами в аптеках), ООО «Атлетика» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «Промет» (оптовая торговля медицинскими изделиями), ООО «Оптиформ» (оптовая торговля химическими продуктами), ООО «Орбис» (аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав), ООО «Эридан» (производство медицинских инструментов и оборудования). Все они зарегистрированы в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Их совокупная выручка за 2024 год составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 71 млн руб. Бизнес-партнером господина Липнера в семи из этих юрлиц указывается Ирина Крылова.

В состав имущественного комплекса входят пять земельных участков общей площадью 31,4 тыс. кв. м и совокупной кадастровой стоимостью 43,4 млн руб., здания главного производственного корпуса, насосной станции, проходной весовой, станции перекачки, подстанция, подсобный блок с котельной и ангар.

В июне 2024 года лот безуспешно пытались продать за 100 млн руб., в июле и в октябре — за 90 млн руб., в апреле 2025-го — за 49,5 млн.

Банкротство мясоптицекомбината в мае 2018 года инициировало тамбовское УФНС. В декабре в отношении должника ввели процедуру наблюдения, временным управляющим был утвержден Александр Болдырев. В октябре 2022 года «Первомайский» ушел в процедуру внешнего управления, размер требований кредиторов на тот момент составлял 63,1 млн руб., в том числе 7,7 млн руб. от УФНС. Внешним управляющим изначально утвердили господина Болдырева, но в марте 2023-го его сменил Денис Савватеев. Согласно картотеке арбитражных дел, рассмотрение его отчета о проведении процедуры несколько раз откладывали, в последний раз оно было назначено на 18 сентября 2025 года.

Алина Морозова