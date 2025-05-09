Имущество тамбовского мясокомбината решили продать со скидкой 10%

ООО «РЛМ-Петербург» объявило повторные торги в форме публичного предложения по продаже имущественного комплекса тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"». Начальная цена лота составляет 44,5 млн руб. — на 10% меньше, чем на предыдущем тендере (49,5 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В состав лота входят пять земельных участков общей площадью 31,4 тыс. кв. м и совокупной кадастровой стоимостью 43,4 млн руб., здания главного производственного корпуса, насосной станции, проходной весовой, станции перекачки, подстанция, подсобный блок с котельной и ангар.

Заявки на участие в торгах принимаются с 12 мая по 28 июля. Размер задатка — 4,4 млн руб. Цена отсечения — 40,1 млн.

В июне 2024 года имущественный комплекс безуспешно пытались реализовать за 100 млн руб., в июле и в октябре — за 90 млн руб., в апреле 2025-го — за 49,5 млн.

Банкротство мясоптицекомбината в мае 2018 года инициировало тамбовское УФНС. В декабре в отношении должника ввели процедуру наблюдения, временным управляющим был утвержден Александр Болдырев. В октябре 2022 года в «Первомайском» ввели процедуру внешнего управления, размер требований кредиторов на тот момент составлял 63,1 млн руб., в том числе 7,7 млн руб. от УФНС. Внешним управляющим изначально утвердили господина Болдырева, но в марте 2023-го его сменил Денис Савватеев. Согласно картотеке арбитражных дел, рассмотрение отчета внешнего управляющего о проведении процедуры несколько раз откладывали, в последний раз оно было назначено на 19 июня 2025 года.

По данным Rusprofile, ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"» было зарегистрировано в декабре 1997 года в тамбовском райцентре Первомайский. Основной вид деятельности — производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса. Уставный капитал — 822,1 тыс. руб. Владельцы в ЕГРЮЛ не указаны, однако до 2022 года собственником являлся комитет по управлению госимуществом по Тамбовской области (ныне — министерство имущественных отношений и госзаказа). До банкротства генеральным директором комбината был Денис Гилев. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,5 млн руб., чистый убыток — 7 млн руб.

Алина Морозова