Никто не выкупил имущество тамбовского мясоптицекомбината за 49,5 млн рублей

Никто не заявился на очередные торги в форме публичного предложения по продаже имущественного комплекса банкротящегося тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"». В связи с этим процедуру признали несостоявшейся, сообщил ООО «РЛМ-Петербург» как организатор тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Имущество мясоптицекомбината хотели реализовать одним лотом по начальной цене в 49,5 млн руб. В ходе торгов она могла снизиться до 44,5 млн руб. В состав лота включили пять земельных участков, здания главного производственного корпусов, насосной станции, проходной весовой, станции перекачки, подстанцию, подсобный блок с котельной, ангар.

В июне 2024 года имущественный комплекс безуспешно пытались реализовать за 100 млн руб., в июле и в октябре — за 90 млн руб.

С иском о банкротстве мясоптицекомбината в мае 2018 года обратилось тамбовское УФНС. В декабре его признали обоснованным, в отношении должника ввели процедуру наблюдения, временным управляющим был утвержден Александр Болдырев. В октябре 2022 года в отношении «Первомайского» ввели процедуру внешнего управления, размер требований кредиторов на тот момент составлял 63,1 млн руб., в том числе 7,7 млн руб. от УФНС. Внешним управляющим изначально утвердили господина Болдырева, но в марте 2023-го его сменил Денис Савватеев. Согласно картотеке арбитражных дел, рассмотрение отчета внешнего управляющего о проведении процедуры несколько раз откладывали, в последний раз оно было назначено на 19 июня 2025 года.

Алина Морозова