Рюкзак с Labubu и смарт-часы

Товары для школьников подорожали на 7% за год. Теперь стоимость минимального комплекта составит около 16 тыс. руб., следует из данных центра «Чек Индекс». Однако цены на школьные принадлежности премиум-сегмента остались прежними, выяснил “Ъ FM”. Среди основных трендов —свободная школьная форма, смарт-часы и разнообразие канцелярии.Тему продолжит Станислав Крючков.

В 2025 году премиум-сборы ребенка в школу обойдутся до 1 млн руб. Например, в ЦУМе предлагают комплект для мальчика из темно-синего пальто и жилета с ярким фирменным принтом от Dolce & Gabbana за 180 тыс. руб. Лидер по стоимости в сегменте одежды для девочек — пальто Loro Piana за 230 тыс. руб. С 2024-го цены на премиум-вещи для детей не выросли в основном благодаря крепкому рублю в первой половине года, говорят байеры, а на некоторые позиции сейчас даже действуют выгодные скидки. Такая школьная форма выполнена преимущественно из натуральных материалов — хлопок, шерсть, шелк, кашемир.

В 2025 году в тренде более спортивный и свободный стиль, говорит генеральный директор Fashion consulting group Анна Лейбсак-Клейманс: «Один из многолетних трендов — это преппи — стиль европейских частных школ. Второе направление — более спортивный образ. В среднем сегменте форма составляет около половины трат на все товары, которые являются подготовительными к школьному сезону. В среднем в России это около 25 тыс. руб., а в премиальном сегменте вообще нет ограничений. То есть школьная форма может доходить и до 100 тыс. руб., и до 200 тыс. руб., еще 50 тыс. руб. на какие-то аксессуары, тетради, дорогой рюкзак».

Покупательская активность родителей школьников в 2025 году началась раньше. Спрос на учебные принадлежности сейчас сравним с концом августа прошлого года, подсчитали в «Чек Индекс». Одним из трендов этого года, помимо Labubu на рюкзак, стали смарт-часы. Их детям покупают из соображений безопасности и удобства — ребенок всегда на связи, но не отвлекается на уроках. На такие гаджеты родители тратят еще около 10 тыс. руб., не считая телефонов, наушников, планшетов и ноутбуков. Есть тренды и в канцелярии, говорит председатель совета директоров сети гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац: «Покупают японские шариковые ручки Pentel. На столе у президента тоже такие бывают. Пластилин для уроков и творчества стараются купить растительный — Prosperplast. Краски для школьников выбирают из тех, которые производятся на тех же заводах, что и профессиональные художественные. Разница в цене на качественные и некачественные канцтовары равна стоимости нескольких бутылок пива».

Еще одна статья расходов — подготовка к торжественной линейке и подарки учителям. Причем праздник первого звонка иногда организуют сами родители, и часто в приватном формате — только для одного класса. Такое развлечение в этом году обойдется от несколько десятков до нескольких сотен тысяч рублей, говорит руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников: «Это анимационная команда, как правило, формат двухчасовой, куда интегрируются различные шоу. Например, химическое, где дети делают "лизунов", мороженое. Анимационная программа может стоить от 15 тыс. руб. и выше, как и отдельные элементы шоу.

Оформление воздушными шарами — от 20 тыс. руб. Стоимость организации праздника для всего класса варьируется от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Если мы берем программу, которая идет три-четыре часа с участием ведущих, танцевальных коллективов, артистов циркового искусства, то стоимость программы может начинаться от 500 тыс. руб.».

В 2025 году в школу пойдут около 1 млн российских первоклассников, следует из данных Минпросвещения. В 2024 году их было на 800 тыс. больше.

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Дарья Мурыгина, Станислав Крючков