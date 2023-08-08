Родители проходят стадию торга

Собрать ребенка к 1 сентября стало дороже, чем в прошлом году. Это отметили 94% родителей. Каждая третья семья планирует потратить на подготовку к школе около 40 тыс. руб., следует из опроса, который провела платформа «Актион Образование». Примерно столько же респондентов смогли уложиться в 20 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Между тем в прошлом году, по данным исследования «Яндекса», полный набор школьника обходился в среднем в 10 тыс. руб., максимум — 30 тыс. руб. Самая внушительная статья расходов — одежда. Подробности — в справке “Ъ FM”.

В пятерку самых существенных школьных трат входят канцелярия, учебники, организация рабочего места, репетиторы для подготовки к занятиям, а также подарки на торжественную линейку. Однако дороже всего обходятся костюмы, блузки и рубашки. Каждый пятый родитель отводит на форму около 10 тыс. руб. 37% респондентов озвучили сумму в 20 тыс. руб. У еще 6% семей детская одежда стоит порядка 40 тыс. руб. На канцелярию у большинства опрошенных уходит до 5 тыс. руб. Каждый третий сообщил, что общий бюджет для подготовки школьника к новому учебному году ограничился 20 тыс. руб. Примерно столько же респондентов заплатят 40 тыс. руб. Каждая восьмая семья — 50 тыс. руб., а около 6% потратили на сборы 70 тыс. руб. К базовому набору школьника участники опроса отнесли обувь, спортивную форму, кроссовки, ручки, тетради, прописи, рюкзак, карандаши и другие товары.

Эксперты отмечают, что рост стоимости школьного набора обеспечили прежде всего импортные товары, это связано с трудностями логистики и ослаблением рубля. На этом фоне все большую долю рынка занимают российские производители, причем некоторые позиции уже обогнали по объемам продаж зарубежные аналоги.

За счет этого родителям удается сэкономить, пояснил гендиректор компании по аналитике и продвижению на маркетплейсах «Анабар» Петр Марков:

«Стоимость одного и того же набора год к году изменилась на 7%. Как ни странно, цены на маркетплейсах растут не очень сильно. Так происходит, потому что люди склонны оставаться в своем целевом бюджете.

При изменении ценника происходит смещение в сегмент более низкого качества. Если мы возьмем карточку товара и проследим за ней в течение года, то увидим, что его стоимость выросла на уровень инфляции. При этом появляются другие более дешевые варианты российского производства.

Если же говорить про спрос в школьной тематике, то, например, после выхода фильма "Барби" интерес к продукции розового цвета вырос кратно. Также мы видим продолжающийся рост доли товаров от российских поставщиков — от 20% до 70%. Их реально покупают».

Больше всего за последний год подорожали рюкзаки, следует из исследования сервиса «Контур.Маркет». В среднем их стоимость выросла почти на 60%, на некоторые модели цена доходит до 30 тыс. руб.

Но есть и бюджетные варианты, например, в сети «Детский мир» “Ъ FM” сообщили, что в их линейке собственных брендов вышли мягкие рюкзаки по 300 руб.

За три недели до начала учебного года школьные сумки стали одной из категорий с самым высоким спросом. Также в разы выросли продажи канцелярских товаров, отметил официальный представитель Wildberries Валерий Прокопьев:

«Уже в начале августа россияне активно готовятся к новому учебному году. Подобные ранние покупки позволяют равномерно распределить траты и сэкономить деньги и время.

По данным продаж на Wildberries, за неделю с 31 июля по 6 августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество приобретенных учебников выросло на 146%.

В два-три раза увеличились продажи пеналов, ручек, ластиков, линеек, фломастеров, карандашей и тетрадей. К 1 сентября россияне приобретают также и рюкзаки, спрос на них увеличился вдвое. Со второй половины августа мы ожидаем резкий рост спроса и на школьную, и спортивную форму. В это время дети вернутся с отдыха, и родители начнут обновлять их гардероб».

По оценке аналитиков, несколько базовых позиций из корзины школьника за последний год в цене не изменились, а некоторые товары даже подешевели. Так, например, набор карандашей по-прежнему стоит 51 руб., фломастеры, тетради, пеналы снизились в цене в среднем от 1% до 13%.

Однако, по данным «Контур.Маркета», со второй половины августа и до начала сентября будет традиционный сезонный скачок цен. В этот период некоторые товары прибавляют в цене до 60%.

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Светлана Белова