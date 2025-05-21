Родители не ждут «звонка»

Большинство родителей не готовы тратить на «Последний звонок» более 6 тыс. руб. Такую сумму указал каждый четвертый респондент исследования «Почта Банка». Только 15% согласны отдать свыше 20 тыс. руб. Впрочем, некоторые собеседники “Ъ FM” отмечают, что самые крупные траты они запланировали на выпускной. В 2025 году праздник состоится 28 июня. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В большинстве московских школ «Последний звонок» прозвенит 24 мая. Кто-то встретит его уже после ЕГЭ по литературе, истории или химии. Другие — накануне экзамена по математике. Праздник начнется с выбора наряда. По данным «Почта Банка», почти половина выпускников купят новые платья и костюмы. Еще четверть сэкономят и наденут то, что уже есть. Сохраняется и тренд на форму в стиле СССР, ее выберут порядка 7%% 11-классников. И именно одежда — это самая затратная часть, говорит мама выпускника Елена: «Конечно, это все очень волнительно. Одежда была куплена. Совершенно разные цены. В принципе, комплект стоит порядка 30-50 тыс. руб. В школе сейчас нет никаких сборов, единственное, что сделали родители, это скинулись всеми классами на букеты учителям и какие-то подарки персоналу».

Несмотря на затраты, более 80% россиян считают «Последний звонок» важным и необходимым праздником. При этом большинство выпускников отметят праздник в школе, и лишь каждый десятый отправится в кафе или ресторан. Дополнительные статьи расходов — подарки учителям и украшение зала, отметила мама выпускника Наталья: «"Последний звонок" проходит в Измайлово в концертном зале. Сын сказал, что он туда не пойдет. Но у нас украшают школу, оформляют фотозоны. Только для украшений мы собирали около 2 тыс. руб. Это очень щадяще».

Впрочем, по словам ивент-менеджеров, опрошенных “Ъ FM”, в большинстве школ празднуют только выпускные вечера. В этом году они пройдут 28 июня. Но помещения начинают бронировать за 10 месяцев. В 2024 году без учета нарядов родители 11-классников тратили на выпускной более 20 тыс. руб. Это вдвое больше чем годом ранее, следует из исследования Superjob. По мнению основательницы ивент-агентства Anevent Анастасии Николаевой, 15 тыс. руб. с человека — это минимальная сумма для хорошего праздника: «Действительно, последние звонки чаще обходят нас стороной, потому что для родителей выпускные и так затратная история. И зачастую последний звонок делают выпускники своими силами. Выпускные мы уже готовим, начиная с января-месяца на масштабных площадках — абсолютно другой формат, на который родители идут с большим удовольствием. Средняя стоимость, если говорить только про организацию под ключ самого мероприятия, это в районе 15 тыс. руб. с человека. В 2025 году цифра может быть и гораздо больше».

Для выпускного родители чаще выбирают банкетные залы и клубы, реже коттеджи и загородные дома. В среднем на еду уходит до 5 тыс. руб. на человека. Отдельно оплачиваются ведущий и фото- или видеосъемка — это еще 15 тыс. руб. и 30 тыс. руб. Иногда праздник проходит в несколько этапов, рассказала “Ъ FM” мама выпускницы Оксана: «У нас выпускной будет проходить в несколько этапов. Частично нам помогает школа, а потом мы просто посидим в кафе, и дальше уже дети поедут на ВДНХ на общий выпускной. На следующий день соберутся небольшой компанией. А по финансам выходит примерно 15-20 тыс. руб. Выпускное платье дочь будет шить сама — это ее давняя мечта».

По данным Gismeteo, в субботу в Москве ожидается до +26. После линейки выпускники, вероятно, продолжат праздник на свежем воздухе, пока есть время выдохнуть — впереди экзамены.

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Екатерина Вихарева, Валерия Калинина, Андрей Дубков