Трамп ввел 50% пошлины для Бразилии из-за ее «угроз» для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Бразилии вмешивается в экономику США и «ущемляет права» американцев. Поэтому господин Трамп установил для страны дополнительную пошлины в размере 40%. Общий их процент достиг 50%.

«Ввести дополнительную адвалорную пошлину в размере 40% на некоторые товары из Бразилии, как указано ниже. По моему мнению, это действие необходимо и целесообразно для реагирования на чрезвычайное положение в стране, объявленное настоящим указом»,— передают слова господина Трампа в пресс-службе Белого дома.

В начале июля Дональд Трамп объявил о введении 50%-ных пошлин на бразильские товары, начиная с 1 августа. Введение дополнительных тарифов он обосновывал торговым дефицитом и давлением бразильских властей на американские технологические компании. Однако, как следует из его письма президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, основной причиной стало недовольство господина Трампа судебным процессом над Жаиром Болсонару.

После объявления господина Трампа президент Бразилии подписал указ, регулирующий закон об экономической взаимности. Документ устанавливает, в каких случаях Бразилия сможет отвечать на односторонние санкции, которые мешают ее экономическому развитию.