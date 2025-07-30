Землетрясение на Камчатке может войти в шестерку сильнейших в истории

Сегодняшнее землетрясение вблизи полуострова Камчатка магнитудой 8.8 может войти в шестерку сильнейших за всю историю наблюдений. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой геологические службы США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цунами на Камчатке

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters Цунами на Камчатке

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Газета отмечает, что землетрясение на Камчатке спровоцировало эвакуацию и предупреждение об опасности цунами в Японии, Китае, США и Канаде. Согласно данным американской Геологической службы, землетрясение стало самым сильным в мире с 2011 года и самым мощным в России с 1952 года. Данные рейтинга предварительные, и в ближайшее время могут быть пересмотрены.

Афтершоки, по данным американских ученых-геологов, могут последовать в ближайшие несколько месяцев. Произойдет ли подобное землетрясение снова – предсказать сложно.

Сегодня утром у берегов Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы. Власти заявили, что серьезных разрушений нет. Вечером вблизи полуострова произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5.

Подробнее — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».