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Коммерсантъ FM
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После землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Ключевского

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевского. Об этом сообщили в региональном филиале ФИЦ ЕГС РАН.

«Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы»,— сообщили в организации. Извержение зафиксировали камеры, установленные на сейсмической станции «Киришева». Другие подробности пока неизвестны.

Сегодня утром у берегов Камчатки произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Вскоре вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 3 км над уровнем моря, сообщала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Утром пепловый шлейф протянулся на 58 км к востоку от вулкана.

Подробнее о землетрясении — в материале «Камчатка ушла из-под ног».

Фотогалерея

Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

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