После землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Ключевского

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевского. Об этом сообщили в региональном филиале ФИЦ ЕГС РАН.

«Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы»,— сообщили в организации. Извержение зафиксировали камеры, установленные на сейсмической станции «Киришева». Другие подробности пока неизвестны.

Сегодня утром у берегов Камчатки произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Вскоре вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 3 км над уровнем моря, сообщала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Утром пепловый шлейф протянулся на 58 км к востоку от вулкана.

Подробнее о землетрясении — в материале «Камчатка ушла из-под ног».