На Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5

В филиале Единой геофизической службы РАН сообщили о новых подземных толчках у побережья Камчатки. В 17:47 мск зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. После этого служба выпустила еще 17 сообщений о подземных толчках магнитудой от 4,3 до 6,0 в этом регионе.

Сегодня на Камчатке началось извержение вулкана Ключевского — самого высокого активного вулкана в Евразии. Раскаленная лава стекала по склонам, звучали взрывы, сообщали в филиале геофизической службы.

Утром у берегов Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы. Власти заявили, что серьезных разрушений нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».