Трамп назвал БРИКС антиамериканской коалицией, действующей против доллара

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС, которые, по его мнению, придерживаются антиамериканской политики. По словам господина Трампа, они действуют против американского доллара и стремятся лишить его статуса мировой резервной валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«БРИКС — это, по сути, группа стран, которые настроены против США, и Индия в их числе, если вы можете в это поверить. Это атака на доллар, и мы не позволим никому его атаковать»,— сказал господин Трамп в прямом эфире брифинга в Белом доме.

19 июля Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС «быстро угасает» после его предупреждения ввести пошлины в размере 10%. До этого он сообщил, что Вашингтон будет вводить тарифы в отношении стран-участниц объединения, если они предпримут «антиамериканские» политические действия.

С 2024 года в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия.

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