Центр «Э» задержал депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского

Утром 29 июля сотрудники Центра «Э» задержали на Московском вокзале в Петербурге депутата Законодательного собрания Ленинградской области, лидера фракции КПРФ Ивана Апостолевского. В настоящий момент его везут в Сосновый Бор в мировой суд, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Ленинградской области Иван Апостолевский (слева) во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Ленинградской области Иван Апостолевский (слева) во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации 47news, причина задержания господина Апостолевского — в давней публикации в соцсетях, где он писал про оппозиционного политика Алексея Навального.

Других подробностей произошедшего пока не приводится. Судя по постам в соцсетях, Иван Апостолевский возвращался из Китая, где был в поездке с однопартийцами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге по делу о финансировании признанной экстремистской и запрещенной в России организации ФБК арестован основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис.

Андрей Цедрик