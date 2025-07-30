Работницу минобрнауки Ингушетии задержали по подозрению в хищении

Правоохранительные органы задержали работницу министерства образования и науки Республики Ингушетия. Их подозревают в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщило региональное управление СКР. Имена фигурантов не разглашаются.

Следствие установило, что с 2021 по 2022 год злоумышленница с другими фигурантами похищала деньги, выделенные на компенсацию учителям. Последние участвовали в подготовке к проведению ЕГЭ в Ингушетии. Для этого работники министерства подделывали договоры и акты выполненных работ. Всего мошенники похитили более 10,7 млн руб.

Задержанной в скором времени предъявят обвинения, следствие будет просить арестовать фигурантку. Во время обыска у подозреваемой изъяли технику и документы.

Сегодня ТАСС сообщило о проведении обысков в ингушском минобрнауки. Позже в пресс-службе ведомства заявили, что в министерства не проводились следственные мероприятия. Собеседник «Интерфакса» допустил, что обыски могут быть связаны с хищением денег при подготовке к Единым государственным экзаменам.

Никита Черненко