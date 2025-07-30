Минобрнауки Ингушетии отрицает информацию об обысках в его здании

В здании министерства образования и науки Ингушетии не проводилось обысков. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе ведомства.

«Насколько мне известно, никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме»,— сказал собеседник агентства.

Ранее об обысках сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник «Интерфакса» предположил, что они могут быть связаны с расследованием дела о хищении 15,7 млн руб. при подготовке к проведению ЕГЭ в регионе.

По версии следствия, в 2018–2019 годах директор ингушского центра обработки информации и начальник бухучета, контроля и отчетности минобрнауки завысили данные о выплате компенсаций учителям за сверхурочную нагрузку при подготовке к экзаменам. Правоохранители считают, что, выплатив педагогам положенное, фигуранты похитили остатки.