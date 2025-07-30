В минобрнауки Ингушетии проводят обыски

Силовики проводят обыски в здании министерства образования и науки в Ингушетии. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Причины следственных мероприятий не сообщаются.

Собеседник «Интерфакса» рассказал о блокировке входа в здание. Он допустил, что обыски могут быть связаны с делом о хищении 15,7 млн руб. при подготовке к ЕГЭ в регионе.

Речь идет о деле, возбужденном против бывшего директора ингушского центра обработки информации и начальника бухучета, контроля и отчетности минобрнауки. Следствие считает, что фигуранты в 2018 году подделали документы о выполнении 84 лицами подготовительных работ перед ЕГЭ в 2016--2018 году.

Также злоумышленники подавали данные с завышенными компенсациями для 140 учителей, готовившихся к проведению экзаменов. В результате в 2019 году было похищено более 15,7 млн руб. Фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве.

29 июля Генпрокуратура утвердила обвинение Магомед-Баширу Калиматову — брату главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. Следствие считает, что фигурант вместе с 28 сообщниками похитили 519 млн руб., выделенных Пенсионным фондом России. В группировку входили как сотрудники фонда, так и работники «Почты России» в регионе.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ингушской почте все растрачено».

Никита Черненко