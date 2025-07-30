Контракт на реконструкцию улицы Ильинской в Нижнем Новгороде расторгли

В Нижнем Новгороде расторгли контракт на разработку проектной документации и реконструкцию автодорог по улице Ильинской и в Плотничном переулке. МКУ «ГУММиД» в июле 2025 года направило компании «НижегородАвтоДор» уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Согласно решению, подрядчик неоднократно нарушил срок выполнения работ. В том числе до 31 мая он должен был представить проектную документацию с положительным заключением госэкспертизы, однако она не поступила. Строительно-монтажные работы подрядчик так и не начал.

Кроме того, 30 июня у подрядчика по решению дисциплинарной комиссии приостановили членство в саморегулируемой организации. А наличие такого членства является обязательным для подрядчика.

За просрочку исполнения обязательств компании выставлены две претензии в общей сложности почти на 19,8 млн руб. Также он обязан вернуть заказчику аванс или его неотработанную часть. Судя по карточке контракта, фактически организации оплатили 682,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт заключили в 2022 году за 988,1 млн руб. Из них 16,1 млн руб. было предусмотрено на проектные работы. Завершить ремонт изначально надо было до конца ноября 2024 года, затем срок перенесли на 30 ноября 2026 года.

В марте 2025 года проекты реконструкции обеих дорог получили отрицательные заключения госэкспертизы.

Подготовить проект изначально планировали еще в 2021 году. Тогда для этого заключали контракт с ООО «ПК ТРАКТ» из Ивановской области за 10 млн руб. Однако в том же году его расторгли, так как проектировщик обязательства не исполнил.

Галина Шамберина