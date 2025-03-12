Проект ремонта дороги на улице Ильинской в Нижнем Новгороде не прошел экспертизу

Госэкспертиза отклонила проект реконструкции автодороги на улице Ильинской в центре Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 11 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Ильинская

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Улица Ильинская

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Речь идет о реконструкции дороги на всем ее протяжении — от улицы Красносельской до улицы Добролюбова. По этой дороге также проходят трамвайные пути.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» (ГУММиД). Проектную документацию готовили нижегородское ООО «Проект-НН» и ООО «Интрам» из Санкт-Петербурга.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на проектирование работ и реконструкцию дорог по улице Ильинской и в Плотничном переулке муниципальный заказчик заключил в 2022 году с ООО «Нижегородавтодор». Стоимость всего контракта составляет 988,1 млн руб., работ по проектированию — 16,1 млн руб. Завершить ремонт изначально надо было до конца ноября 2024 года, сейчас срок перенесли на 30 ноября 2026 года.

Проект реконструкции автодороги в Плотничном переулке тоже не прошел экспертизу.

Ранее экспертиза отклонила проект капитального ремонта дорог по улице Славянской и Короленко в центре города.

Галина Шамберина