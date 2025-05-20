С «Нижегородавтодора» взыскали более 700 млн рублей по взаимозависимости

Арбитражный суд по заявлению областного управления ФНС России признал ООО «Нижегородавтодор» взаимозависимым юрлицом с другой дорожно-строительной компанией — ООО Фирма «Магистраль». По ее долгам с общества решено взыскать 718,7 млн руб. Решение в законную силу не вступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Представители «Нижегородавтодора» просили привлечь в качестве третьих лиц контролировавших «Магистраль» Романа Косарева, Олега Терехина, Максима Шапошникова, Реану Абраамян и других участников, однако в этом ходатайстве ответчику было отказано. Суд также не пошел навстречу налогоплательщику по вопросу отмены обеспечительных мер, наложенных на его недвижимость и транспорт. «Нижегородавтодор» ссылался на то, что блокировка активов препятствует ему получить банковские гарантии на 3 млрд руб. для завершения 19 муниципальных и государственных контрактов, заключенных в 2022-2024 годах. Однако судья решил, что эти утверждения бездоказательны.

Отметим, что налоговая служба просила взыскать с «Нижегородавтодора» по задолженности «Магистрали» более 1,7 млрд руб. недоимки. Однако требования на миллиард рублей суд выделил в отдельное производство, поскольку «Магистраль» еще обжалует налоговые санкции на эту сумму.

Иван Сергеев