«Ультиматум невозможно продлевать бесконечно»

Дональд Трамп подтвердил намерение ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае отсутствия мирной сделки по Украине. Президент США также отметил, что реакция сырьевых рынков «его не волнует». Между тем именно последствия возможного решения Белого дома сейчас активно обсуждаются различными экспертами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что странам БРИКС предстоит непростой выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Индию многочисленные эксперты и СМИ, возможно, и не желая того, назвали самым слабым звеном в так называемой цепочке Трампа. Речь идет о странах-покупателях российской нефти, которым грозят заградительные пошлины на экспорт в США, если они продолжат сырьевые контакты с Москвой. Пока, впрочем, этим меры не введены, поскольку Белый дом, как известно, дал России срок, чтобы найти мирное решение по Украине. Однако время, как говорится, пошло. Конец дедлайна — 8 августа, если ничего, конечно, в очередной раз не изменится.

На сегодня именно Индия является самой проамериканской страной среди государств БРИКС. У Нью-Дели непростые отношения с Китаем. Наконец, можно выделить заявление индийского министра нефти Хардипа Сингха Пури о том, что ситуация его не беспокоит — найдем альтернативных России поставщиков. В свою очередь посол в Великобритании Викрам Дораисвами обвинил Запад в двойных стандартах, мол, вы сами с Россией торгуете, в том числе покупаете энергоресурсы, а на нас давите.

Между тем после введения европейских санкций против индийского НПЗ Nayara Energy, где «Роснефти» принадлежит доля 49%, клиенты стали отказываться от продукции предприятия. Собственно, а почему решили, что Китай и Бразилия будут жестко стоять на своем и вступят в торговую войну с Америкой? Приводим цифры: в 2024 году торговый оборот КНР и США приблизился к $700 млрд, и большая часть этой суммы — китайский экспорт. Как говорится, есть что терять. Что касается Индии, там цифры скромнее, но поставлена задача к 2030 году увеличить товарооборот до $500 млрд.

Но вот о чем хочется сказать отдельно: экономическая выгода или ее отсутствие, безусловно, важный фактор, однако здесь речь идет в первую очередь о выборе. Что для вас, уважаемые строители многополярного мира, важнее — поддержать Россию или фактически принять сторону Запада? Даже если не все, но хотя бы один участник указанного выше сообщества примет условия Америки, то для 47-го президента Соединенных Штатов это будет большой успех. К слову, он обещал развалить БРИКС. Сейчас главное состоит в том, насколько сам Трамп готов к серьезным шагам. В этом многие сомневаются. Он не хочет их делать. Примет ли Кремль его условия? Вряд ли, хотя всякое возможно.

Но в любом случае слова должны подкрепляться делами. Если их нет, глобального лидерства тоже нет. Бесконечно продлевать ультиматум точно не получится. Но не будем загадывать. Здесь возможны некие внезапные и нестандартные решения. И об этом забывать тоже нельзя.

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Дмитрий Дризе