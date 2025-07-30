Таиланд вновь обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня

В МИД Таиланда обвинили камбоджийских военных в нарушении режима прекращения огня и призвали соседнюю страну вернуться к полному соблюдению договоренностей. При этом в ведомстве заверили, что Таиланд привержен прекращению огня и мирному урегулированию.

«Вечером 29 июля 2025 года, менее чем через 24 часа после заключения соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, камбоджийские силы атаковали тайцев, используя стрелковое оружие и ручные гранаты в районе Фу Кхам провинции Сисакет. Нападения продолжались до утра 30 июля 2025 года»,— говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД королевства.

В тайском внешнеполитическом ведомстве назвали действия «нарушением соглашения о прекращении огня со стороны камбоджийских сил» и призвали Камбоджу «немедленно прекратить все нарушения соглашения о прекращении огня и вернуться к его полному соблюдению».

В понедельник в ходе мирных переговоров при посредничестве премьера Малайзии Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня. США и Китай выступили в роли наблюдателей. Соглашение о перемирии между Таиландом и Камбоджей вступило в силу 28 июля. После этого армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении соглашения о перемирии. Во вторник представители армий двух стран приступили к переговорам по реализации договоренностей о прекращении огня.

Боевые столкновения между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи начались 24 июля. Погибли не менее 35 человек. Конфликт возник из-за спорных территорий вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Вопрос о принадлежности этих территорий еще в июне передала в Международный суд ООН Камбоджа, Таиланд выразил несогласие.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Враждующие повесили ружья на стены».

Анастасия Домбицкая