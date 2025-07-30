Несколько человек пострадали из-за землетрясения на Камчатке

В результате землетрясения у берегов Камчатки среди жителей региона есть пострадавшие. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Некоторые люди получали травмы, выбегая на улицы. Один из жителей выпрыгнул из окна. Пострадала женщина, находящаяся в здании аэропорта. Тяжелых травм на данный момент не зафиксировано. Всем пациентам оказывается необходимая помощь.

«По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова запущена горячая линия по телефону: 8-800-141-0000»,— говорится в заявлении правительства Камчатки. Также развернут региональный штаб. Специалисты координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности.

Сегодня в Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало сильнейшим с 1952 года, сообщала пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Сильные афтершоки магнитудой до 7,5 будут продолжаться не менее месяца.