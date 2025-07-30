Четыре волны цунами прошли на 200 метров вглубь Северо-Курильска

После мощного землетрясения у берегов Камчатки на остров Парамушир обрушились четыре волны цунами. Пострадавших среди местных жителей, по предварительным данным, нет.

«Четыре волны цунами с заплеском порядка 200 метров — до памятника Савушкину дошел заплеск максимальный», — сообщил мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников. Памятник Герою СССР Степану Савушкину, погибшему в августе 1945 года, устоял и при предыдущем мощном землетрясении в регионе — в ноябре 1952 года.

По словам мэра, пока не отменена тревога цунами в опасной зоне. Речь идет о порту и прилегающей территории. Остальная часть города находится в безопасной зоне на возвышенности. «По городу у нас тревога цунами не объявлялась»,— добавил чиновник.

Местных жителей призвали не использовать печное отопление, пока печные стояки не осмотрит специальная комиссия. В случае их повреждения в результате землетрясения возможны утечки газа, пояснил мэр.