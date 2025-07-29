Оппозиционные партии Молдавии подали документы в ЦИК для регистрации на выборах

Три оппозиционные партии Молдавии — Партия социалистов, «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» — подали в Центризбирком документы для регистрации блока на парламентских выборах. К ним также решила присоединиться Партия коммунистов, сообщил глава социалистов Игорь Додон.

Он подал документы в ЦИК вместе с лидерами других двух партий — бывшим премьером Василием Тарлевым и экс-главой Гагаузии Ириной Влах. По его словам, объединение выступает за восстановление отношений с Россией. «Партия коммунистов приняла решение присоединиться к блоку, — рассказал ТАСС господин Додон, — который остается открытым для них и других партий».

О решении оппозиционных партии Молдавии объединились в блок перед выборами стало известно на прошлой неделе. Партийные лидеры раскритиковали правящую партию «Действие и солидарность» из-за «провальной экономической политики, массового оттока населения и отрыва от национальных интересов». Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Молдавия дождалась первого саммита».