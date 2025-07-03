Молдавия дождалась первого саммита

Первый в истории саммит ЕС—Молдавия пройдет 4 июля в Кишиневе. Молдавский президент Майя Санду примет в своей резиденции председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Нынешние власти страны ставят целью вступление в Евросоюз до 2030 года. При этом эксперты обращают внимание на то, что саммит состоится незадолго до начала предвыборной гонки: 28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. А евроинтеграция — основополагающая идея правящей в настоящее время партии «Действие и солидарность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Брюссель формально запустил переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины в июне прошлого года, но де-факто они еще не начинались. Процесс евроинтеграции предполагает кропотливую работу по изменению национального законодательства: придется привести его в соответствие с нормами ЕС по 33 тематическим главам, относящимся к 6 кластерам (плюс главы 34 «Институты» и 35 «Другие вопросы», которые будут рассматриваться отдельно).

Ранее президент Румынии Никушор Дан, который активно поддерживает евроинтеграционный курс Молдавии, сообщил, что на саммите начнут обсуждать первый кластер — «Основы». Правда, вскоре после этого он поправил себя, уточнив: ЕС пока лишь намерен приблизить Кишинев к началу переговорного процесса.

Как отмечается на сайте Еврокомиссии, на встрече планируется обсудить программу реформ в Молдавии, привлечение в страну инвестиций, торговлю, модернизацию армии, энергетическую и кибербезопасность.

В мае Молдавия и Евросоюз подписали соглашение по вопросам экономического роста, которое предусматривает выделение Кишиневу до 2027 года включительно €1,9 млрд в виде грантов и льготных кредитов. Выплаты будут осуществлены только при соблюдении условий, связанных с проведением реформ, в том числе антикоррупционной и судебной. Ожидается, что тема этих выплат также станет одной из центральных на саммите.

«У Молдовы появился исторический шанс перевернуть страницу, связанную с нашим прошлым, и для нас как для государства это критически важно»,— сказал “Ъ” депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой.

В качестве цели он обозначил «получение возможности устойчивого развития в рамках Евросоюза».

Депутат убежден, что после первого избрания Майи Санду на пост президента в 2020 году отношение ЕС к перспективам вступления Молдавии изменилось. А после февраля 2022 года, по его словам, «Евросоюз понял, что ради своей же безопасности Молдову нельзя больше держать на задворках». При этом господин Нантой подчеркнул, что впереди долгая работа и этот саммит является посланием гражданам страны от Евросоюза: «Мы с вами, а остальное зависит от вас».

Между тем многие оппозиционно настроенные политики и эксперты не испытывают радужных ожиданий от предстоящего саммита. По мнению молдавского политолога Корнелиу Чури, эта тема стала слишком политизированной (президент Санду регулярно утверждает, что залог успешной евроинтеграции — победа правящей партии на следующих выборах). «Если постоянно увязывать процесс европейской интеграции с переизбранием Майи Санду и партии "Действие и солидарность", то возникает вопрос: нужна ли нам эта интеграция в таком виде?» — сказал эксперт “Ъ”.

Господин Чуря считает, что обещанная Евросоюзом помощь в размере €1,9 млрд в итоге не пойдет стране на пользу, поскольку попросту может не дойти до адресатов.

«Скорее это какая-то электоральная помощь, нежели серьезный стимул для развития экономики. Маловероятно, что в случае поражения на выборах партии "Действие и солидарность" эта помощь будет оказана в полном объеме»,— сказал “Ъ” политолог.

При этом он напомнил, что поддержку действующему президенту на прошлых выборах в 2024 году выразили чуть более половины населения, антирейтинги власти сегодня довольно высоки и неизвестно, чем закончатся предстоящие парламентские выборы.

Кроме того, политолог убежден, что процессу интеграции Молдавии с Евросоюзом помешает вето на фактическое начало переговоров Украины с ЕС, наложенное Венгрией в конце июня. Ранее вопрос двух стран всегда рассматривался в рамках одного пакета. «Сомневаюсь, что на саммите этот пакет будет разорван. Скорее всего, нам просто предложат очередной раунд встреч, причем, разумеется, поближе к выборам,— отметил господин Чуря. И резюмировал:— Максимум, что может дать нам сегодня ЕС,— это бесконечные визиты нехаризматичных евробюрократов, которые многим уже надоели».

Алевтина Парфенова