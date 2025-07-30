Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев готов инвестировать в другую воздушную гавань столицы — Домодедово. Об этом он сообщил в интервью РБК.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виталий Ванцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Домодедово в июне перешло в собственность государства. При этом у аэропорта остался долг в размере 70 млрд руб. По мнению господина Ванцева, справляться с этими финансовыми проблемами должно не государство, а стратегический инвестор.

«Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал,— сказал предприниматель. — Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги».

17 июня суд по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». По данным ведомства, бывшие собственники аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган следовали «агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения РФ путем причинения ущерба ее экономике». По словам правоохранителей, бизнесмены, будучи резидентами иностранных государств, незаконно распоряжались стратегическими активами государства и выводили за границу прибыль.

Подробнее о судебном процессе — в материале «Прокурорский прилет».