Четыреста томов террора

Генпрокуратура, утвердив обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, направила более 200 томов расследования в военный суд. Впервые в столичном регионе перед судьями предстанут сразу 19 обвиняемых в преступлении, жертвами которого стали 147 человек, а еще трое пропали без вести и также, очевидно, погибли. Теракт, полагают участники расследования, был совершен в интересах «высшего политического руководства Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонтаж сгоревшего здания концертного зала «Крокус Сити Холл»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Демонтаж сгоревшего здания концертного зала «Крокус Сити Холл»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первому заместителю генерального прокурора Анатолию Разинкину и сотрудникам 34-го управления ведомства, надзирающим за главным следственным управлением (ГСУ) СКР, хватило десяти дней на то, чтобы утвердить обвинение по уголовному делу о теракте, совершенном 22 марта прошлого года в «Крокус Сити Холле», и передать материалы расследования во Второй западный окружной военный суд (Москва). Надзор мог потратить на изучение дела и месяц, но времени потребовалось гораздо меньше, так как все время следствие велось под его контролем.

Перед военным судом предстанут Фаридун Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрам Муродали Рачабализода, Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджон Давлатхон Юсуфзода, Назримада Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются ГСУ СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК, ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК, п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт) УК, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК, ч. 4 и 6 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК, ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК, ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия) УК, ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК, ч. 1.1 и 3 ст. 205.1 (вооружение лица в целях совершения теракта, финансирование терроризма и пособничество терроризму) УК, а также ст. 322.3 (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства) УК.

По версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, «действуя в интересах высшего политического руководства Украины», организовали на территории Российской Федерации деятельность трех ячеек группировки «Вилаят Хорасан», входящей в международную террористическую организацию «Исламское государство» (обе организации запрещены в России). В ячейки они, «апеллируя к их религиозным чувствам», вовлекли граждан Таджикистана Мирзоева, Фаридуни, Рачабализоду, Файзова, Солиевых, Исмоилова, Гадоева, Хамидова, Лутфуллои, Курбонова, Юсуфзоду, Шарипзоду, которым дали указание совершить теракт в Москве.

Место преступления террористы выбирали сами. Посетили пару торговых центров, осмотрели окрестности одной из синагог, побывали даже на Красной площади, но в итоге выбор остановили на концертном зале, полагая, что в день выступления популярной группы в нем гарантированно соберется несколько тысяч человек, которых они и планировали убить, используя огнестрельное оружие и зажигательные бомбы.

В Генпрокуратуре уточнили, как распределялись роли между соучастниками преступления. Так, например, Исломовы и Касимов переводили террористам деньги, предоставили квартиру и автомобиль.

Выходцы из Ингушетии Медов и Аушев «и иные лица» (в розыске находятся двое их сообщников) из охолощенных автоматов Калашникова, предположительно вывезенных с территории Украины, изготовили боевые и вместе с уже заряженными магазинами спрятали в тайники. Их координаты фигуранты прислали сообщникам, получив за это более 1 млн руб.

В свою очередь, Солиевы, Исмоилов, Гадоев и Хамидов перевезли четыре автомата, 68 магазинов и более 2 тыс. патронов в Московский регион непосредственным исполнителям теракта. Лутфуллои, Курбонов, Юсуфзода и Шарипзода обеспечили соучастников финансами.

22 марта 2024 года Рачабализода, Файзов, Мирзоев и Фаридуни в здании «Крокус Сити Холла» совершили теракт, в ходе которого произвели из огнестрельного оружия множественные выстрелы в посетителей и подожгли зал. Жертвами нападения стали 147 человек, еще трое пропали без вести, а 336 посетителей и сотрудников «Крокуса» получили ранения, телесные повреждения, ожоги и отравления угарным газом. Причиненный терактом ущерб составил более 5,7 млрд руб.

Отметим, что, давая показания, непосредственные исполнители теракта сообщили, что после преступления собирались скрыться на Украине. Якобы там им обещали сделать новые документы и выплатить по 1 млн руб. в любой валюте.

Правда, обещание они получили не напрямую, а через организаторов, которые объявлены в розыск. Их дело, как и двух выходцев из Ингушетии, вооруживших террористов, продолжает расследоваться. Суду же предстоит рассмотреть более 400 томов, выделенных из этого дела.

Другое дело, в отношении сотрудников самого «Крокуса», оказавших посетителям услуги, не отвечающие требованиям безопасности (ст. 238 УК), по некоторым данным, еще расследуется.

Николай Сергеев