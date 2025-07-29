Трамп назвал «позором» молчание Кремля насчет сокращения дедлайна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получил от Кремля ответ, когда сократил дедлайн урегулирования российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вчера господин Трамп сократил дедлайн, который ранее составлял 50 дней. Он пригрозил ввести санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Россией. Кремль отказался давать оценку словам американского президента и сообщил, что «принял к сведению» его заявление. Сегодня американский президент заявил, что новый дедлайн составляет 10 дней.

«Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор», — сказал господин Трамп на борту самолета. Аудиотрансляцию вел Белый дом в YouTube-канале.

Также президент США отметил, что в рестрикции по отношению к России включают в себя санкции, пошлины «и что-то другое».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».