Трамп назвал «позором» молчание Кремля насчет сокращения дедлайна
Трамп не получил никакого ответа из Кремля
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получил от Кремля ответ, когда сократил дедлайн урегулирования российско-украинского конфликта.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Вчера господин Трамп сократил дедлайн, который ранее составлял 50 дней. Он пригрозил ввести санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Россией. Кремль отказался давать оценку словам американского президента и сообщил, что «принял к сведению» его заявление. Сегодня американский президент заявил, что новый дедлайн составляет 10 дней.
«Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор», — сказал господин Трамп на борту самолета. Аудиотрансляцию вел Белый дом в YouTube-канале.
Также президент США отметил, что в рестрикции по отношению к России включают в себя санкции, пошлины «и что-то другое».
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».