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Трамп о дедлайне для России по Украине, планируемых пошлинах и своих сожалениях
Президент США Дональд Трамп назвал крайний срок для прекращения огня на Украине и пригрозил России введением пошлин. Также он рассказал, есть ли у него опасения по поводу влияния этой меры на энергетический сектор и что во взаимодействии с Россией вызывает его сожаление. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».
Дональд Трамп
Фото: Jacquelyn Martin / AP
- 10-дневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине начинается сегодня.
- Через 10 дней США введут пошлины для России, если не будет сделки по Украине.
- Не уверен, повлияет на Россию ли вероятное введение пошлин. Может. повлияет, может, нет.
- Путин, очевидно, хочет продолжать этот конфликт.
- Рестрикции против России после истечения срока могут включать санкции, пошлины и что-то другое.
- Меня не тревожат последствия введения пошлин против торговых партнеров России для мирового энергетического сектора.
- США увеличат объемы добычи нефти, если в случае введения пошлин против России и ее торговых партнеров будут сбои в энергетическом секторе.
- Не думаю, что планируемые меры против России отрицательно повлияют на нефтяной сектор США.
- Я не получил реакции от России на свое предложение по прекращению огня на Украине и сожалею об этом.