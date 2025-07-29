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обновлено 21:46

Трамп о дедлайне для России по Украине, планируемых пошлинах и своих сожалениях

Президент США Дональд Трамп назвал крайний срок для прекращения огня на Украине и пригрозил России введением пошлин. Также он рассказал, есть ли у него опасения по поводу влияния этой меры на энергетический сектор и что во взаимодействии с Россией вызывает его сожаление. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

  • 10-дневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине начинается сегодня.
  • Через 10 дней США введут пошлины для России, если не будет сделки по Украине.
  • Не уверен, повлияет на Россию ли вероятное введение пошлин. Может. повлияет, может, нет.
  • Путин, очевидно, хочет продолжать этот конфликт.
  • Рестрикции против России после истечения срока могут включать санкции, пошлины и что-то другое.
  • Меня не тревожат последствия введения пошлин против торговых партнеров России для мирового энергетического сектора.
  • США увеличат объемы добычи нефти, если в случае введения пошлин против России и ее торговых партнеров будут сбои в энергетическом секторе.
  • Не думаю, что планируемые меры против России отрицательно повлияют на нефтяной сектор США.
  • Я не получил реакции от России на свое предложение по прекращению огня на Украине и сожалею об этом.

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