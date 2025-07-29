Трамп о дедлайне для России по Украине, планируемых пошлинах и своих сожалениях

Президент США Дональд Трамп назвал крайний срок для прекращения огня на Украине и пригрозил России введением пошлин. Также он рассказал, есть ли у него опасения по поводу влияния этой меры на энергетический сектор и что во взаимодействии с Россией вызывает его сожаление. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP