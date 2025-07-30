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Коммерсантъ FM
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Упаковка трещит от платежей

Производители продолжают борьбу против повышения экосбора

Российские производители упаковки продолжают бороться против повышения базовых ставок экосбора, предложенного Минприроды. Они запросили совещание основных заинтересованных министерств с бизнесом, указывая на риски вплоть до банкротств. По данным “Ъ”, в правительстве нет согласия по вопросу о повышении платежа.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Мария Василькова попросила Минприроды провести совещание с отраслевыми объединениями для обсуждения повышения экосбора. Копия письма от 22 июля есть у “Ъ”. Ранее Минприроды предложило увеличить ставки для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза относительно показателей 2025 года (см. “Ъ” от 6 июня).

Как пишет госпожа Василькова, по оценкам бизнеса, изменения могут привести к росту себестоимости продукции, особенно упаковки, с увеличением розничных цен на социально значимые товары до 6–7%. Она указывает, что производители упаковки в значительной степени представлены малым и средним бизнесом, для которого ставки могут составить до 70% от сырьевой стоимости. Это, полагает депутат, создает угрозу банкротств, снижения производства и инвестиционной активности в секторе.

Экосбор платят производители упаковки. Сейчас действуют принятые летом 2024 года значения базовых ставок на 2025–2027 годы, которые предусматривают ежегодное повышение с учетом прогнозной инфляции. В 2025 году планировалось повысить ставки на 15%, в 2026-м — на 8%, в 2027-м — на 4%. Также должны увеличиваться норматив утилизации (в 2025 году — 55% выпущенной упаковки, с 2026 года — 75%, с 2027 года — 100%) и повышающий коэффициент. Экосбор, поясняли в Минприроды, уплачивается, если компания не может выполнить нормативы утилизации.

Обращение депутата инициировал Союз переработчиков пластмасс. В письме организации к Марии Васильковой (есть у “Ъ”) сказано, что в 2025 году компании отрасли заплатят около 9 млрд руб. в рамках экосбора, а в 2026 году, при утверждении изменений ставок, нормативов утилизации и повышающих коэффициентов, показатель превысит 157 млрд руб. Это больше, чем прибыль производителей с налоговыми платежами, и более 50% оборота компаний.

Производители упаковки также оценивали эффект от повышения экосбора в ходе заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце июня. Протокол есть у “Ъ”. По оценке СИБУРа, нагрузка на отрасль ПЭТ-упаковки в 2026–2027 годах увеличится до 28 млрд и 38 млрд руб. соответственно, что в четыре-семь раз выше прогнозируемых сборов при текущих ставках. Стоимость преформ вырастет на 32%. Сбор с производителей металлической упаковки может вырасти в 13 раз в 2026 году, а себестоимость продукции — на 6%. «Илим» оценивает рост затрат на экосбор по мелованной бумаге в 8,7 раза в 2026 году, по гофролистам и гофротаре — в 9,8 раза.

Председатель правления РАО «Бумпром» Ростислав Хелемский пояснил “Ъ”, что в среднем ставки для целлюлозно-бумажной промышленности могут вырасти более чем в шесть раз, что станет «критическим ударом» по экономике предприятий, работающих на первичном целлюлозном сырье. «Мы крайне надеемся, что предложения о повышении ставок с 2026 года будут пересмотрены. Необходима разумная, сбалансированная политика, в которой будут учтены реальная нагрузка на бизнес и текущая экономическая ситуация»,— подчеркнул он.

В протоколе заседания РСПП подчеркивается, что у компаний нет возможности выполнить норматив утилизации из-за отсутствия вторичных ресурсов, незаинтересованности региональных операторов в раздельном сборе отходов, а также нехватки утилизаторов в профильном реестре. Как считают участники заседания, это превращает экосбор в квазиналог. При этом, говорится в документе, в законе нет механизма, который бы обязывал направлять собранные от экосбора средства на развитие утилизации.

В Минприроды сообщили “Ъ”, что письмо от Марии Васильковой находится в работе, о дате совещания депутату будет сообщено заранее. Там добавили, что проект постановления по ставкам экосбора сейчас обсуждается с федеральными органами исполнительной власти. В Минпромторге также заявили “Ъ”, что говорить о конкретных значениях новых ставок пока рано и при поступлении соответствующего запроса от профильных объединений Минпромторг готов принять активное участие в совещаниях.

По данным источников “Ъ”, эта тема в правительстве обсуждалась на прошлой неделе. Большинство министерств высказались за необходимость дополнительных расчетов, полностью инициативу поддержало только Минприроды. Следующее заседание должно состояться в начале августа.

Ольга Мордюшенко

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