За отходы спросят строже

Госдума во вторник, 22 июля, приняла во втором чтении поправки к закону «Об отходах производства и потребления», добавляющие эффективности процессу администрирования экологического сбора. Росприроднадзору предстоит контролировать расчеты платежа всеми участниками механизма расширенной ответственности производителей за товары и упаковку, выявлять неплательщиков и обращаться в суд при неисполнении выставляемых требований об уплате. Изменения поспособствуют увеличению сумм экосбора, но потребуют от Росприроднадзора дополнительных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Принятый Госдумой во втором чтении законопроект вносит правку в закон «Об отходах производства и потребления» (о подготовке инициативы см. “Ъ” от 23 мая). Изменения ужесточают подход к администрированию экологического сбора — Росприроднадзор будет обязан выявлять компании, не представляющие отчетность и не вносящие этот платеж в бюджет. Ведомству также предстоит начать контролировать правильность исчисления экосбора. Выдаваемые им сейчас предписания будут заменены на требования к плательщикам.

Отличие в том, что по требованиям уже не нужно проводить проверки, а при их неисполнении можно сразу обращаться в суд.

Поясним, что в соответствии с действующей системой расширенной ответственности производителей (РОП) компании, выпускающие товары и упаковку (а также их импортеры), обязаны утилизировать образующиеся отходы (в том числе с привлечением утилизаторов). Если этого не происходит (например, из-за отсутствия утилизационных мощностей), предприниматели должны платить экологический сбор. Отметим, пока из 488 компаний, заявлявших о намерении войти в реестр утилизаторов, в этот перечень вошли 257 организаций.

Отметим, что проблемы с администрированием экоплатежей, на решение которых направлены принятые во втором чтении поправки, существовали с момента введения РОП и объяснялись отсутствием у Росприроднадзора необходимых кадров и, соответственно, опыта в этой сфере. При этом ужесточение экологических требований к предприятиям выливается в существенные суммы — поступления экосбора за 2023–2024 годы (сдвоенный платеж) составили 19,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 мая).

Принимаемые поправки, очевидно, поспособствуют увеличению сборов — ранее Экспертное управление администрации президента оценивало потенциал их роста вплоть до 75 млрд руб.

«Без создания системы отслеживания и ужесточения контроля любые разговоры об эффективности РОП останутся пустыми,— прокомментировал поправки “Ъ” замглавы комитета Госдумы по экологии Александр Коган.— Платежная дисциплина должна обеспечить собираемость экоплатежей, а в перспективе — выполнение задач, ради которых РОП вводилась: создание экономики замкнутого цикла».

Участники рынка говорят, что в целом уже адаптировались к экосбору, воспринимая его как часть политики регулятора. «У нас нет вопросов к жесткости отслеживания всей налоговой системы, но вопрос экосбора почему-то вызывает дискуссию»,— отмечает гендиректор завода «ЭкоЛайн-Вторпласт» Валерий Губкин. По его словам, ужесточение контроля — логичный шаг после внедрения РОП, который «полностью соответствует государственной политике». Принимаемые поправки означают для Росприроднадзора «усложнение администрирования, новые требования к сотрудникам и вероятный рост аппарата управления», отмечает Валерий Губкин.

Анна Королева