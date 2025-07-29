«Газпром» сократил убыток по РСБУ в 45 раз

По итогам первого полугодия убыток ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) по РСБУ составил 10,76 млрд руб. При этом годом ранее сумма убытка за первое полугодие составила 480,6 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка «Газпрома» увеличилась с 2,93 трлн руб. в прошлом году до 3,05 трлн руб. за январь-июнь 2025 год (+4,2%). Валовая прибыль выросла на 65% и достигла 941 млрд руб. Себестоимость продаж компании составила 2, 1 трлн руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 2,3 трлн руб.

В мае этого года «Газпром» отчитался, что о чистая прибыль по МСФО выросла до 660 млрд руб. по итогам первого квартала 2025 года. Это на 1% больше прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Выручка компании также увеличилась на 1% и составила 2,81 трлн руб.