Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 660 млрд руб. в первом квартале

Чистая прибыль «Газпрома» (MOEX: GAZP) по МСФО выросла до 660 млрд руб. по итогам первого квартала 2025 года. Это на 1% больше прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Выручка «Газпрома» составила 2,81 трлн руб. (+1%). Скорректированная EBITDA, напротив, уменьшилась на 7% — до 844 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Существенно поддержало показатель EBITDA сокращение платежей из-за отмены дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пояснили в компании. «Существенное влияние на чистую прибыль оказало, в том числе укрепление рубля — оно сформировало прибыль по курсовым разницам в результате переоценки валютных обязательств»,— прокомментировал зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Свободный денежный поток (FCF) компании достиг 273 млрд руб. (+32%). На фоне генерации положительного FCF чистый долг «Газпрома», скорректированный на депозиты, снизился на 10% — до 5,1 трлн руб.