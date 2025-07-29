Большинство участников опроса мэра Воронежа поддержали запрет электросамокатов

Более 70% принявших участие в опросе мэра Воронежа Сергея Петрина на его странице «ВКонтакте» поддержали запрет электросамокатов в городе. В стартовавшем 28 июля голосовании приняли участие почти 9,2 тыс. пользователей.

Сейчас в Воронеже взять в аренду электросамокат можно у двух операторов — ООО «ВУШ» и ООО «Орбитал Технолоджи» (работает под брендом «Яндекс Go»). В городе уже действует 13 зон, где кикшеринг запрещен (в том числе парки, скверы, объекты культурного наследия и некоторые улицы). Еще в 19 зонах запрещена парковка и ограничена разрешенная скорость (до 15 км/ч) самокатов.

По словам мэра Сергея Петрина, власти периодически наблюдают нарушения установленных правил использования кикшеринга. Чиновник также отметил, что людей пугает потенциальная опасность самокатов для пешеходов и пренебрежение пользователей правилами безопасности.

В середине июля Благовещенск в Амурской области стал первым городом, власти которого ввели запрет на использование электросамокатов. После этого аналогичное решение приняла администрация Елабуги (Татарстан). На прошлой неделе власти Заневского городского поселения Ленинградской области также заявили о планах полностью запретить кикшеринг в городе Кудрово.

Сергей Толмачев, Воронеж