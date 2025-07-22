Оппозиционные партии Молдавии объединились в блок перед парламентскими выборами

Лидеры четырех оппозиционных партий Молдавии — Партии социалистов, Партии коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» — сообщили о создании блока левых сил для участия в парламентских выборах в сентябре. Блок выступает за восстановление отношений с Россией и пересмотр молдавской внешней политики, сообщил лидер социалистов Игорь Додон.

На пресс-конференции партийные лидеры раскритиковали правящую партию «Действие и солидарность» из-за «провальной экономической политики, массового оттока населения и отрыва от национальных интересов». «Эти и другие причины привели нас за стол переговоров. Мы открыты к мобилизации, к консолидации и к спасению нашей страны»,— сказал председатель «Будущего Молдовы» Василе Тарлев.

«Во внешней политике мы выступаем за сбалансированное партнерство со всеми странами и восстановление отношений с Российской Федерацией. Вся внешняя политика и ориентиры действующей власти должны быть пересмотрены и соответствовать национальным интересам Молдавии»,— пояснил Игорь Додон.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Подача документов для регистрации продлится до 19 августа. Согласно опросу iData, опубликованному 30 июня, за «Действие и солидарность» готовы проголосовать около 40% опрошенных. Однако для получения парламентского большинства этого недостаточно. Партия социалистов получила поддержку 16,4% респондентов, проевропейский блок «Альтернатива» — 10,3%.

Лусине Баласян