Губернатор присоединился к чату

Российские чиновники продолжают осваивать национальный мессенджер MAX. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк анонсировал перевод туда всех рабочих чатов правительства региона и нижестоящих администраций. Также он пообещал обзавестись персональным каналом на этой платформе. Ранее Санкт-Петербург стал первым субъектом РФ, который интегрировал в MAX аккаунты городских служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что всем чиновникам Кузбасса вскоре предстоит освоить новую платформу, Илья Середюк заявил 28 июля на еженедельном совещании. «Все рабочие чаты правительство Кузбасса, муниципальные администрации и структурные подразделения переведут в отечественный мессенджер. Здесь важна безопасность коммуникации и независимость от зарубежных IT-компаний»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Также господин Середюк пообещал «обязательно» создать аналогичный канал в МАХ, «когда там появится такая возможность».

Напомним, 12 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому компанией, ответственной за работу и развитие «многофункционального сервиса обмена информацией», стала «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура холдинга VK, владеющая MAX (более 2 млн скачиваний в RuStore). А в июне Госдума приняла закон о приложении, которое должно объединять возможности мессенджера и функции государственных сервисов.

Российские чиновники начали переходить в MAX еще до получения им официального статуса.

Так, 16 июня мэр Краснодара Евгений Наумов «из соображений безопасности» обязал подчиненных вести переписку только там. На следующий день его примеру последовал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сославшись на «вопрос информационного суверенитета». О намерении перевести в новый мессенджер всю служебную переписку “Ъ” говорили в правительстве Курской области. Впрочем, источник в администрации президента объяснял “Ъ”, что пока это чисто местные инициативы: прямой задачи по интеграции чиновников в MAX Кремлем, по словам собеседника, не ставилось.

Илья Середюк пояснил “Ъ”, что переход на МАХ подразумевает использование его чиновниками во всех видах профессионального общения, включая пересылку документов, чаты и конференции, а также применение других обещанных разработчиками возможностей. Вопросы о сроках внедрения МАХ и возможности параллельного использования других мессенджеров губернатор комментировать не стал.

На данный момент основным каналом коммуникации властей Кузбасса с жителями является Telegram.

На господина Середюка там подписано 49,8 тыс. человек. Аналогичные каналы ведут областные министры и главы муниципалитетов, а также отдельные органы власти, министерства и ведомства. При этом для переписок чиновники, по данным “Ъ”, активно пользуются мессенджером WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

23 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город стал первым субъектом РФ, который использует мессенджер МАХ для работы муниципальных служб. В пилотном режиме там были созданы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга 122», благодаря которым жители могут обратиться за помощью прямо внутри сервиса. «Дальше функционал будет расширен»,— пообещал господин Беглов.

В комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга “Ъ” рассказали, что городские власти планируют использовать возможности MAX по созданию чат-ботов с неограниченным потенциалом и размещению мини-приложений. «Это позволит реализовать самый полный функционал взаимодействия заявителей и городских служб»,— заверили в комитете. Интегрировать подобные услуги в другие платформы петербургские власти ранее не пытались.

Игорь Лавренков, Кемерово; Надежда Ярмула, Санкт-Петербург; Андрей Прах