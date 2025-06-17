Импортозамещение на местах

Мэры Краснодара и Новосибирска Евгений Наумов и Максим Кудрявцев анонсировали перевод внутренней переписки чиновников городских администраций в MAX — новый сервис от компании VK, который, вероятно, вскоре станет «национальным мессенджером». Глава кубанской столицы объяснил такой шаг «соображениями безопасности», а его сибирский коллега — «вопросом информационного суверенитета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как написал 16 июня в Telegram-канале Евгений Наумов, уже в течение этой недели «вся администрация Краснодара перейдет на национальный мессенджер MAX». «Решение принято из соображений безопасности. Мы видим, как часто пользователей на других платформах взламывают, персональные данные сливают в интернет, появляются фейковые рассылки и аккаунты»,— объяснил чиновник. По его словам, «Краснодар выбирает безопасное общение», поэтому «все переписки с коллегами теперь будут в MAX». Платформа «удобная и простая в использовании», в чем господин Наумов успел убедиться на собственном опыте: «Групповые и личные чаты, звонки — все привычное нам там есть». Порадовался градоначальник и за отечественного производителя, замещающего зарубежные аналоги. «Уверен, скоро мы все будем в MAX»,— подытожил мэр.

Мессенджер MAX от компании VK запущен в тестовом режиме: его официальная презентация должна состояться летом, заявил 9 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. На RuStore приложение скачали более 300 тыс. пользователей, следует из данных магазина. В описании говорится, что MAX объединяет «сервисы для решения повседневных задач»: мессенджер, звонки, чат-боты и мини-приложения.

17 июня начинание кубанского коллеги поддержал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, который поручил департаменту связи и информатизации городской администрации с 23 июня начать переход на MAX. По его словам, поручение касается только «внутренней переписки сотрудников». Это позволит обеспечить «безопасность и надежность служебных коммуникаций», уверен градоначальник.

«Новосибирск станет одним из первых городов в России, где отечественный мессенджер будет внедрен в повседневную работу органов местного самоуправления. Это вопрос информационного суверенитета»,— подчеркнул мэр.

Напомним, президент Владимир Путин попросил «целенаправленно организовать работу» по поддержке российского мессенджера на совещании с правительством 4 июня. Тогда же он поручил перевести на его площадку государственные и финансовые услуги. Уже на следующий день банки стали отчитываться об интеграции в MAX своих сервисов. Параллельно Госдума приняла закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией — так называемого национального мессенджера. С 1 сентября приложение станет обязательным для предустановки на смартфонах. «Точного ответа на вопрос, какой мессенджер станет национальным, сейчас нет — окончательное решение позже примет правительство. Но уже очевидно, что мессенджер МАХ — сильный кандидат»,— заявил накануне принятия закона председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

«Освоение новой программы пока в начальной стадии»,— сообщил “Ъ” один из сотрудников краснодарской мэрии. По его словам, установка MAX на смартфоны чиновников была произведена заранее, к настоящему моменту аккаунты есть уже почти у всех руководящих работников. Источник в администрации президента сказал “Ъ”, что прямой задачи по интеграции чиновников в MAX перед региональными властями не ставилось: «Думаю, это их инициатива». При этом он уточнил, что сам по себе перевод на «доверенные каналы связи» ведется с начала спецоперации. В других регионах опрошенные “Ъ” чиновники о планах по внедрению MAX пока не слышали.

Андрей Прах; Анна Перова, Краснодар; корсеть “Ъ”