Дрифтерам нашли статью

Суды в ряде регионов начали привлекать к уголовной ответственности автомобилистов, пойманных за опасным и агрессивным вождением. За дрифт, езду по встречке и прочие хулиганские выходки назначаются разные виды наказаний — от штрафов до реальных тюремных сроков. Применяемая судами ст. 267.1 УК ранее практически не использовалась, но с начала года начала складываться новая правоприменительная практика. Госдума ранее несколько раз пыталась ввести административный штраф в размере 5 тыс. руб. за опасное вождение, но сделать это так и не удалось: последний законопроект на эту тему находится без движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За дрифт на парковках и другие виды опасного вождения можно получить уголовное наказание

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ За дрифт на парковках и другие виды опасного вождения можно получить уголовное наказание

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Еще в начале года ГИБДД сообщила о первом приговоре, вынесенном по ст. УК 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») в отношении водителя в Каспийске: управляя Porsche Cayenne, он ехал по встречке на большой скорости, снимая свою поездку на видео. Гражданина задержали, суд оштрафовал его на 180 тыс. руб.

За полгода было вынесено несколько таких решений в разных регионах, в том числе в Московской области, Приморье, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Саратовской области (см. справку). На днях в профильном журнале Научного центра безопасности дорожного движения МВД России (входит в структуру ГИБДД) вышла научная статья, где данный тренд подтверждается, на что обратил внимание “Ъ”.

«Практика квалификации по ст. 267.1 действий водителей, устраивающих из хулиганских побуждений дрифты на проезжей части, резкие перестроения, обгоны, подрезания и другие маневры, демонстрирующие игнорирование безопасности окружающих и создающие угрозу безопасной эксплуатации транспорта, уже получила распространение,— сказано в публикации.— Применение ее является оправданным и перспективным направлением формирования ответственности за опасное вождение».

В течение десяти лет власти пытаются избавиться от агрессивных водителей, которые подрезают другие машины, играют на дороге в «шашечки», резко тормозят перед другими авто. В 2016 году в ПДД ввели отдельный термин — «опасное вождение». Восемь лет ушло на то, чтобы подготовить законопроект с санкциями: 3–5 тыс. руб. штрафа и лишение прав за повторное нарушение. Документ приняли в первом чтении 1 октября 2024 года, с тех пор он дорабатывается ко второму. Для того чтобы дать ему дальнейший ход, термин «опасное вождение» должен быть доработан — он слишком сложен для правоприменения (к такому выводу пришли эксперты и депутаты после принятия поправок к ПДД). Когда завершится эта работа, неясно. Срок сбора поправок завершился 30 октября 2024 года.

Ст. 267.1, в свою очередь, была введена в апреле 2017 года. Внося соответствующие поправки в Госдуму, депутаты собирались бороться с хулиганами и дебоширами на авиационном и железнодорожном транспорте. Однако все последующие годы статья применялась редко, это видно по статистике судебного департамента ВС.

Активное правоприменение началось со случая в Каспийске в начале года. Один из последних случаев — вынесенный 22 июля Одинцовским городским судом приговор в отношении автоблогера Гаджи Гаджиева, который в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года дрифтовал на парковке, не справился с управлением, въехал в толпу людей (двое пострадали) и скрылся с места ДТП.

Адвокат Сергей Радько называет складывающуюся практику «глупостью и очередным примером верха целесообразности над законностью». Он обращает внимание на то, что за нарушение ПДД в УК есть специальные статьи (в том числе ст. 264, 264.1, 268), в них описана ответственность за нарушение разнообразных норм из области дорожного движения.

«Положения ст. 267.1. УК являются так называемыми общими и могут применяться только при отсутствии специальных норм для той или иной области»,— говорит господин Радько. За подобные нарушения сначала должна применяться административная ответственность, а уже потом, при явном умысле и повторности, можно использовать и уголовную, считает автор законопроекта о штрафе за опасное вождение депутат Ярослав Нилов (ЛДПР). «Уголовная ответственность — это серьезные последствия для последующей жизни, при трудоустройстве и т. д.— рассуждает господин Нилов.— А человек, может, один раз прокатился всего».

Вскоре уголовное наказание по ст. 267.1 УК будет ужесточено. Сейчас суд может назначить штраф 150–300 тыс. руб., ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок. С 20 января 2026 года можно будет назначать и принудительные работы на срок до двух лет. Соответствующий закон Госдума приняла 8 июля, он уже подписан президентом и опубликован.

Иван Буранов