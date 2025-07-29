Как привлекают к уголовной ответственности агрессивных водителей

В январе 2025 года мировой судья в Каспийске оштрафовал 18-летнего водителя, который, управляя автомобилем Porsche Cayenne, намеренно выехал на встречную полосу и снимал поездку на видео. По ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) он был оштрафован на 180 тыс. руб.

В том же месяце махачкалинский блогер Саид Шахбанов был оштрафован по ст. 267.1 УК РФ на 250 тыс. руб. Суд установил, что мужчина устроил дрифт на дороге в составе свадебного кортежа и выезжал на встречную полосу.

В мае суд в Саратове назначил год ограничения свободы 18-летнему жителю, который «неоднократно направлял автомобиль в боковые заносы и скольжение с выполнением множественных разворотов на проезжей части перекрестка».

В июне житель Калининского района Санкт-Петербурга был задержан после того, как сотрудники Госавтоинспекции увидели в сети его дрифт-заезд на городской улице. В отношении водителя возбуждено дело по ст. 267.1 УК РФ.

В июле Избербашский горсуд Дагестана по требованию прокуратуры конфисковал Lexus LX570 у мужчины, признанного виновным по ст. 267.1 УК РФ. По материалам дела обвиняемый привел в движение свой автомобиль с манекеном за рулем.

В том же месяце суд в Одинцово приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего двух человек во время дрифта, к трем годам колонии-поселения. Он был признан виновным по ст. 267.1 и п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).