Без прав на опасное вождение

Опасное вождение будут наказывать штрафами и краткосрочным лишением прав — такой законопроект Госдума приняла во вторник в первом чтении. Речь идет об агрессивных маневрах, создающих угрозу участникам движения — это, например, внезапное торможение перед другими машинами, резкое ускорение или перестроение. Ко второму чтению депутаты обещают вместе с ГИБДД и Минтрансом переписать существующее в ПДД определение опасного вождения — видимо, расширив список опасных действий. Часть депутатов считают, что наказание для лихачей должно быть еще жестче — и даже предлагают отправлять «водителей-экстремалов» на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водители-лихачи не смогут проскочить через новое определение опасного вождения

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Водители-лихачи не смогут проскочить через новое определение опасного вождения

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Понятие опасного вождения было введено в ПДД еще в 2016 году для пресечения разнообразных проявлений умышленной агрессивной езды. В правилах это нарушение определяется как серия действий, из-за которых могут погибнуть или пострадать люди, транспортные средства, грузы и сооружения. Среди прочего к таким маневрам относятся опасные перестроения при интенсивном движении («игры в шашечки»), внезапные торможения перед другими машинами, резкие ускорения и препятствование обгону. Однако в КоАП до сих пор не прописано наказание за опасное вождение — и эту коллизию должен исправить законопроект фракции ЛДПР, который во вторник рассматривался в первом чтении.

Депутаты предлагают при первом случае опасного вождения штрафовать водителя на сумму от 3 до 5 тыс. руб. А при повторном нарушении — лишать прав на срок от месяца до трех.

Наказание будет назначать суд, а в качестве доказательств будут приниматься любые материалы, в том числе видео со стационарных камер и мобильных телефонов, пояснил депутат Ярослав Нилов (ЛДПР), выступая в Госдуме. Автоматических «писем счастья» законопроект не предусматривает, подчеркнул он.

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) предложил наказывать еще и дрифтеров — водителей, которые ставят машину боком и проезжают повороты на высокой скорости. Михаил Шеремет («Единая Россия») посчитал необходимым внести в санкционный список и тех, кто не включает сигналы поворотов. В ответ Ярослав Нилов заверил коллег, что термин «опасное вождение» еще будет обсуждаться — и дал понять, что ко второму чтению список опасных маневров изменится. Напомним, что в Госдуме, администрации президента и других структурах ранее отмечали несовершенство и чрезмерную сложность действующего определения.

Депутат Олег Леонов («Новые люди») попросил учесть права мотоциклистов. Он напомнил, что в плотном потоке байкеры часто двигаются между автомобилями — и это формально можно будет признать опасным вождением. Ту же мысль высказал и единоросс Борис Гладких.

Другие парламентарии посчитали предложенное ЛДПР наказание слишком мягким. С учетом «общественной опасности» санкция за повторное опасное вождение должна быть серьезнее, чем лишение прав на 1–3 месяца, считает Николай Брыкин («Единая Россия»).

Об этом, напомним, говорится и в заключении думского комитета по госстроительству. Яна Лантратова (СРЗП) предложила вместе с лишением прав штрафовать на 30 тыс. руб., как сегодня уже наказывают пьяных водителей. А ее коллега по партии Олег Нилов потребовал для лихачей обязательные работы — причем достаточно своеобразные: «Отправлять на территории новых регионов, в прифронтовую полосу. Там как раз нужны водители-экстремалы, адреналинщики. Пусть подвозят на передовую все, что необходимо».

Поправки ко второму чтению должны быть представлены до 30 октября. Пока неизвестно, в каком формате они будут дорабатываться, однако господин Нилов пообещал привлечь к этому процессу ГИБДД и Минтранс. Под конец обсуждения законопроекта депутат Юрий Синельщиков (КПРФ) напомнил, что это не первая попытка принять такую поправку к КоАП. Действительно, правительство еще в 2017 году предлагало установить штраф за опасное вождение. Те поправки были приняты в первом чтении, но впоследствии отклонены как требующие переработки — причем уже тогда возникли претензии к термину «опасное вождение». Поэтому поддержать новую инициативу можно лишь при гарантии, что определение нарушения все-таки будет изменено, сказал господин Синельщиков, иначе смысла в новом законопроекте нет.

Иван Буранов